ВС РФ ночью ударили по складам и точкам запуска дронов ВСУ
Минобороны России сообщило, что в ночь после окончания перемирия российские военные ударили по складам боеприпасов, площадкам хранения и точкам запуска беспилотников ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
По информации ведомства, в операции участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Цели находились в 14 районах.
Под огонь попали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Ранее армия России соблюдала режим прекращения огня с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля, а затем продолжила спецоперацию.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
