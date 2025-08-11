Силы ПВО за три часа уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами РФ

11 августа 2025, 00:00

Фото: iStock/bbsferrari

Силы российской ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников за три часа над территорией нескольких регионов России. Об этом сообщили в официальной Telegram-канале Минобороны РФ.





Согласно данным ведомства, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было сбито 27 вражеских дронов ВСУ.



Наибольшее количество беспилотников (11 штук) перехватили и устранили над Тульской областью. Еще семь было сбито над Брянской областью, пять – над Орловской областью, два – над Калужской областью. Также по одному БПЛА ликвидировали над Московским регионом и Рязанской областью.



Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое получили ранения в результате атаки БПЛА на гражданское предприятие в Туле. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.