Силы ПВО за три часа уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: iStock/bbsferrari

Силы российской ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников за три часа над территорией нескольких регионов России. Об этом сообщили в официальной Telegram-канале Минобороны РФ.



Согласно данным ведомства, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было сбито 27 вражеских дронов ВСУ.

Наибольшее количество беспилотников (11 штук) перехватили и устранили над Тульской областью. Еще семь было сбито над Брянской областью, пять – над Орловской областью, два – над Калужской областью. Также по одному БПЛА ликвидировали над Московским регионом и Рязанской областью.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое получили ранения в результате атаки БПЛА на гражданское предприятие в Туле. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Мария Моисеева

