Два человека погибли в результате атаки ВСУ на российский регион

10 августа 2025, 23:45

Миляев: После атаки ВСУ на Тульскую область погибли два человека, трое ранены

Фото: iStock/maxim4e4ek

Два человека погибли и трое получили ранения в результате атаки БПЛА на гражданское предприятие в Туле. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.