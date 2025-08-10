Два человека погибли в результате атаки ВСУ на российский регион
Два человека погибли и трое получили ранения в результате атаки БПЛА на гражданское предприятие в Туле. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.
По его данным, только за текущий вечер силами ПВО Министерства обороны РФ было уничтожено 11 украинских беспилотников над регионом.
Одна из атак ВСУ поразила объект гражданской инфраструктуры в Туле. К сожалению, не обошлось без жертв — скончались два человека. Трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Миляев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Губернатор предупредил, что угроза повторных атак БПЛА в регионе сохраняется, и призвал жителей сохранять бдительность.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Северска в ДНР.
