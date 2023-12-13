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Сивков: Новые атомные подлодки Путина могут уничтожить «три Польши»

Сивков: новые атомные подлодки ВМФ России могут уничтожить «три Польши»
13 декабря 2023, 14:40
Фото: IStock/Alexyz3d

Фото: IStock/Alexyz3d

Президент России Владимир Путин усилил Военно-морской флот двумя новыми «смертоносными» атомными подлодками. Атомный подводный крейсер «Император Александр III» несет на себе 16 межконтинентальных ракет, а атомная подлодка «Красноярск» оснащена ядерными крылатыми ракетами и торпедами.
Как рассказал «Радио 1» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, этого достаточно, чтобы стереть с лица земли несколько небольших стран.
«Корабль обладает баллистическими ракетами “Булава” в количестве 16 штук, каждая из которых может нести до 10 ядерных боеголовок. Этого достаточно, чтобы любая страна Европы, такая как Франция или Германия, прекратила свое существование, а народы исчезли с лица Земли навсегда. Одна такая лодка способна уничтожить две-три Польши или Румынии», - отметил Константин Сивков.

Эксперт подчеркнул, что подводные лодки обладают мощными гидроакустическими комплексами, а также гиперзвуковой ракетой «Циркон», которая способна вывести из строя два «Авианосца» США.

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#россия
#лодка
#испытания
#вмф
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Госдума продлила право участников СВО обратиться за кредитными каникулами
ГД продлила на 2024 год право участников СВО обратиться за кредитными каникулами
13 декабря 2023, 12:35

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Госдума приняла закон о продлении до конца 2024 года права участников специальной военной операции и членов их семей обратиться за кредитными каникулами, а также о списании кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников спецоперации.
На данный момент участники спецоперации могут получить кредитные каникулы по потребительским кредитам займам, потеке и кредитным картам. Отмечается, что подать заявку для оформления кредитных каникул можно не позднее 31 декабря текущего года.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, данная норма продлевается еще на год, так как специальная операция все еще длится. Сообщается, что закон должен вступить в силу со дня его официальной публикации. 

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Исследование: После начала СВО Украину покинул каждый пятый учёный
13 декабря 2023, 12:14

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Специалисты оценили ущерб, который понесла украинская наука после начала в стране боевых действий. Почти 20% учёных покинули страну только за первый год специальной военной операции.
Данные социологического опроса, которые были опубликованы в журнале Humanities and Social Sciences Communications, показывают, сто с начала конфликта к осени 2022 года с Украины эмигрировали 18,5% людей науки, большая часть которых занимались исследовательской деятельностью.

В публикации подчёркивается, что немалая часть этих учёных имеет лишь «ненадёжные контакты» с принимающими научными учреждениями. Также указывается, что около 15% людей науки, оставшихся на Украине, бросили ранее проводимые исследования. Почти четверть специалистов (23,5%) потеряли доступ к материалам, необходимым для исследований, а 20,8% респондентов из научных кругов лишились физического доступа в институты и лаборатории.

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#исследование
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«Солдаты неудачи»: Трагическая судьба иностранных наемников на Украине шокировала СМИ
Rebelion: Украина использует латиноамериканских наемников как живой таран
13 декабря 2023, 12:05

Фото: istock / Anna_Anikina

Украинские власти используют латиноамериканских наемников как «живой таран» против армии России. Об этом пишет Rebelion.

«Латиноамериканцев отправили на самые трудные и напряженные боевые рубежи, вернее, на все боевые рубежи, потому что вся территория Украины находится под прицелом России, а латиноамериканцам отводилась роль «живого тарана» против российских позиций. Поэтому им выпала «незавидная доля», открывшая счет постоянным потерям», — говорится в материале.
Авторы материала пишут, что иностранных наемников ожидает «билет в один конец», так как Вооружённые силы Российской Федерации применяют мощнейшие вооружения противВС Украины.

В статье подытожили, что солдаты удачи становятся на Украине «солдатами неудачи», для которых наибольшим счастьем будет возвращение на радину живыми. 

Ранее сообщалось, что ВСУ лишатся живой силы и не сможет удерживать фронт, если конфликт затянется. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#вс рф
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Губернатор Гладков: Дроны ВСУ сбросили взрывные устройства на белгородское село
13 декабря 2023, 10:37

Фото: сайт Кремля

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали село Щетиновка в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что дроны сбросили пять взрывных устройств на населённый пункт в Белгородском районе, расположенный примерно в полутора километрах от российско-украинской границы. Вячеслав Гладков также добавил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Разрушена кровля коровника.

Напомним, что накануне, 12 декабря, ВСУ попытались атаковать Белгородскую область, используя ракету «Точка-У». Как сообщили в министерстве обороны РФ, ракета была перехвачена и уничтожена дежурными средствами ПВО.

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#ракета
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#Вячеслав Гладков
#всу
#пво
#дроны
#белгород
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«Нет мест на кладбищах»: новости СВО, куда продвинулись ВС РФ, где удерживают позиции ВСУ
13 декабря 2023, 09:55

Фото: istock / zabelin

Российские бойцы полностью освободили Марьинку в ДНР. Продолжаются бои за освобождение других населенных пунктов. О том, где противнику удается сдерживать оборону, и куда отошли ВСУ после штурмовой атаки ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».

ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении


Командный пункт ВСУ был уничтожен на Краснолиманском направлении силами группировки ВС РФ «Центр», сообщили в Минобороны. Кроме того, был ликвидирован склад со средствами РЭБ противника.  

В США назвали российское оружие, которое сковывает ВСУ в зоне СВО
В США назвали российское оружие, которое сковывает ВСУ в зоне СВО


Рогов заявил о полном освобождении Марьинки от ВСУ

 
Российские военные полностью освободили Марьинку в ДНР от ВСУ, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале. Противник занимал последние руины на окраине города, однако благодаря слаженным действиям российских подразделений, ВСУ были выбиты из занимаемых позиций. Линия обороны противника отошла за пределы города, заключил Рогов.
 


Бойцы «Вагнер» вернулись на фронт и взяли опорный пункт ВСУ у Клещеевки

 
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» вернулись на фронт в составе отряда «Камертон» спецназа «Ахмат», и взяли опорный пункт украинской группировки. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Симонов в своем телеграм-канале. Он назвал взятый штурмом объект важным, и отметил, что опорный пункт находится на ключевой высоте в районе населенного пункта Клещеевка. Военкор отметил, что противник атаки не ожидал.

«Поля усеяны могилами»: ВСУ находятся в бедственном положении


 

Киевские власти не обращают внимание на бедственное положение ВСУ и их существенные потери. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой». По его словам, правительство не понимает, что на кладбищах не хватает мест, целые поля усеяны могилами.

Власти не оказывают никакой помощи бойцам, которые находятся на передовой, одновременно с этим, средства из бюджета идут на запуск поезда в Карпаты для тех, кто любит кататься на горных лыжах.
 


Последние новости СВО

 
Наступление российских сил продолжается на Купянском направлении. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Противник удерживает рубеж обороны на подступах к Купянску. Ожесточенные бои идут к западу от Бахмута. Штурмовая бригада Украины потеряла большое количество бойцов, и отправилась в тыл для доукомплектования.

В США раскрыли шокирующий масштаб потерь ВСУ
В США раскрыли шокирующий масштаб потерь ВСУ

В районе Клещеевки, ВС РФ расширили зону контроля на 200 метров.

ВСУ продолжают удерживать плацдарм в Крынках, несмотря на обстрел позиций со стороны ВС РФ.  

В новый этап наступления перешла российская армия на юге Авдеевского укрепрайона.
 
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#всу
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#владимир рогов
#чвк
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Марочко сообщил об отказе в демобилизации из ВСУ инвалидов
Марочко: украинские медики признают годными к службе людей с увечьями
13 декабря 2023, 09:11

Фото: istock / Olena_Z

Медики, которые входят во врачебно-консультационные комиссии при ВСУ, признает годными к службе инвалидов, получивших увечья в ходе боевых действий. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале.

«На протяжении последних трех месяцев медики повально стали отказывать в демобилизации даже тем, кто в результате боевых действий получил серьезные ранения и увечья», — пишет эксперт.
Он также напомнил про инцидент, случившийся в Харьковской области. Там в одно  из подразделений после госпиталя прибыло сразу 3 солдата с ампутированными конечностями, при этом одному из которых даже не успели сделать протез. Еще одного украинского бойца направили в часть после полного удаления мочевого пузыря.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США  Джо Байденом не ответил на вопрос журналистов о способности украинской армии победить в конфликте с РФ без новой помощи со стороны Соединенных Штатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
#медики
#лнр
#всу
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Бойцы ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
13 декабря 2023, 05:28

Фото: сайт Минобороны РФ

В Минобороны сообщили, что артиллерийские расчеты группировки ВС РФ «Центр» ликвидировали на Краснолиманском направлении командный пункт ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«Расчеты 152-мм гаубиц «Д-20» артиллерийских подразделений группировки войск «Центр» уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ и район размещения средств радиоэлектронной борьбы противника в ходе боевой работы на Краснолиманском направлении специальной военной операции», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#контрнаступление
#украина
#россия
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Родные погибших бойцов СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти
Родные погибших бойцов СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти
13 декабря 2023, 04:33

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Родные погибших бойцов специальной военной операции (СВО) получат выплату не позднее, чем через год после их смерти, следует из текста поправки к законопроекту, представленному в Государственной Думе.
Эта поправка внесена в законопроект, который предусматривает право родственников погибших бойцов из числа сотрудников государственных органов получать социальную выплату на покупку или строительство жилья. Документ успешно прошел первое чтение в Думе в июле.

Эта инициатива касается родственников бывших сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, системы принудительного исполнения, противопожарной службы и таможни, которые находились вовлеченными в текущую спецоперацию.

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#возраст
#законопроект
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#сво
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Bloomberg: Зеленский не смог ответить на вопрос о способности победить без США
13 декабря 2023, 01:22

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом не смог ответить на вопрос журналистов о способности ВС Украины победить в конфликте с Россией без предоставления новой помощи со стороны США. Об этом пишет Bloomberg.
«На встрече с Байденом в Овальном кабинете я спросила Зеленского, сможет ли он победить против России без большей помощи США. Он ответил без слов, слегка пожав плечами», — рассказала одна из авторов агентства.

Президент США, в свою очередь, снова призвал конгресс утвердить запрос на новое финансирование Киева до новогодних праздников, и призвал Зеленского не терять надежду.

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