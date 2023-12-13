Сивков: Новые атомные подлодки Путина могут уничтожить «три Польши»

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Президент России Владимир Путин усилил Военно-морской флот двумя новыми «смертоносными» атомными подлодками. Атомный подводный крейсер «Император Александр III» несет на себе 16 межконтинентальных ракет, а атомная подлодка «Красноярск» оснащена ядерными крылатыми ракетами и торпедами.
Как рассказал «Радио 1» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, этого достаточно, чтобы стереть с лица земли несколько небольших стран.
Эксперт подчеркнул, что подводные лодки обладают мощными гидроакустическими комплексами, а также гиперзвуковой ракетой «Циркон», которая способна вывести из строя два «Авианосца» США.
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«Корабль обладает баллистическими ракетами “Булава” в количестве 16 штук, каждая из которых может нести до 10 ядерных боеголовок. Этого достаточно, чтобы любая страна Европы, такая как Франция или Германия, прекратила свое существование, а народы исчезли с лица Земли навсегда. Одна такая лодка способна уничтожить две-три Польши или Румынии», - отметил Константин Сивков.
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Екатерина Шмакова