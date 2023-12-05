«Высокоточные комплексы» досрочно выполнили ГОЗ на поставку ЗРПК «Панцирь» в 2023 году

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Конструкторское бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) досрочно выполнило государственный оборонный заказ (ГОЗ) 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК «Панцирь-С». Об этом сообщили в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы».
Сообщается, что зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» был доработан отечественными разработчиками, в результате чего увеличилась эффективность работы по беспилотным летательным аппаратам, а также при поражении «сложных» снарядов и ракет. Результаты применения «Панцирей» продемонстрировали правильность внедрения доработок.
Отмечается, что на данный момент тульское предприятие продолжает осуществлять выпуск зенитных ракетно-пушечных комплексов сверх графика.
Ранее сообщалось, что российские бойцы на херсонском направлении начали применять на Днепре «водный внедрожник» — аэролодку Alligator («Аллигатор»). Образец лодки был представлен на выставке «Вездеходер-2023», которая проходила в Москве с 1 по 3 декабря.
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Отмечается, что на данный момент тульское предприятие продолжает осуществлять выпуск зенитных ракетно-пушечных комплексов сверх графика.
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Екатерина Коршунова