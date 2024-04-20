СК установит всех причастных к гибели военкора «Известий» после атаки ВСУ

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Следственный комитет России установит всех причастных к гибели корреспондента «Известий» Семена Еремина на границе ДНР и Запорожской области после удара ВСУ. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Сотрудники СК РФ примут все необходимые меры для установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, которые причастны к убийству Еремина.
Ранее «Известия» сообщили, что 19 апреля Семен Еремин выходил в эфир с репортажем из горячей точки, в котором показал, как бойцы российской армии на полигоне учатся сбивать дроны.
Напомним, военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона ВСУ в зоне проведения СВО. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
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