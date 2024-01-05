Sky News: Путин намекнул на взятие Одессы в 2024 году

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Российские войска могут перейти в наступление уже в 2024 году для освобождения Одессы и той части побережья Черного моря, которая принадлежит Украине. Об этом сообщает британский телеканал Sky News в своем годовом прогнозе.
«Заявление Путина может быть сигналом о долгосрочных планах по контролю России над всем черноморским побережьем», — считают эксперты телеканала.По их мнению, решающую роль реализации «чрезвычайно амбициозных» стремлений Кремля сыграют беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), при этом российский оборонный комплекс опережает украинский. Киев же нуждается в технологическом прорыве и бесперебойной поддержке Запада.
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что операция по взятию Одессы может занять у российских войск три-четыре месяца. Эксперт отметил важность и необходимость данной операции для нашей страны, так как без контроля над Черноморским побережьем невозможно говорить о безопасности для флота и судоходства.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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