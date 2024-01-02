Военэксперт рассказал, сколько времени потребуется ВС РФ для взятия Одессы.

Фото: iStock/Anna_Anikina
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что операция по взятию Одессы может занять у российских войск три-четыре месяца. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Взятие Одессы теоретически возможно. На сегодняшний день Россия имеет потенциал форсировать Днепр и, соответственно, также двинуться вдоль Черного моря с целью освобождения Николаева, Одессы, вообще черноморской части побережья, которая сейчас контролируется Украиной, но исторически всегда принадлежала России, являлась частью Новороссии и с выходом соответственно к Приднестровью», — приводит слова Кнутова NEWS.ru.Эксперт отметил важность и необходимость данной операции для нашей страны, так как без контроля над Черноморским побережьем невозможно говорить о безопасности для флота и судоходства.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow
Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений
В Крыму отреагировали на слова Зеленского о скором захвате полуострова
Екатерина Коршунова