Служба по контракту в Подмосковье: более 70 мер поддержки и помощь семьям бойцов
В Московской области для контрактников ВС РФ и их семей действует расширенная система поддержки, включающая 75 мер помощи, из которых 32 реализуются только на региональном уровне.
Как отмечается, военнослужащие получают федеральные выплаты, единовременную материальную поддержку и социальные гарантии. Иностранные граждане, заключившие контракт, могут оформить российское гражданство в упрощённом порядке.
Отдельное внимание уделяется ветеранам: им доступны бесплатные социальные услуги и лечение в трёх крупнейших реабилитационных центрах Подмосковья. Полный перечень льгот размещён на сайте уполномоченного по правам человека в регионе, а также доступен через навигационный сервис на портале госуслуг.
Поддержка распространяется и на семьи военнослужащих. Им оказывают помощь в трудоустройстве, детям предоставляют бесплатное питание в школах, приоритет при зачислении в детские сады и льготы при поступлении в российские вузы.
Размер денежного довольствия зависит от должности: рядовые получают от 204 тысяч рублей, сержанты — от 232 тысяч, заместители командиров взводов — от 242 тысяч рублей. Дополнительно предусмотрены надбавки и премии за выполнение боевых задач.
Подробнее о мерах поддержки можно узнать на сайте контракт.мо и по телефону горячей линии: +7 495 90-77-77.
