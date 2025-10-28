В Долгопрудном собирают гумпомощь для семьи с 32 детьми из Курской области
Видео: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный
Сбор гуманитарной помощи для семьи с 32 детьми, проживающей в Курской области, проводят в Долгопрудном. Акцию организовали местные многодетные мамы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Председатель Ассоциации многодетных семей Долгопрудного Жанна Мордина узнала про нуждающуюся в поддержке курскую семью из волонтёрского чата.
«Я сразу связалась по телефону с мамой этой семьи — Оксаной. Мы проговорили с ней полтора часа: о жизни, о детях, о радостях и печалях. Это просто героическая женщина, необыкновенная семья. Мама Оксана не умеет обращаться за помощью, они пытаются вытянуть всё своими силами. Все старшие дети, кто имеет возможность, в свободное от учёбы время подрабатывают. Дружно ведут хозяйство», — рассказала Жанна Мордина.В семье шесть родных детей и 26 приёмных. Отец и четыре старших сына сражаются на СВО.
Сбор помощи продлится до 30 октября, принять участие могут все желающие. Принимаются продукты: растительное масло, крупы, макароны, тушёнка, сгущённое молоко и конфеты. Нужна также бытовая химия — стиральный порошок, шампуни, гели для душа и жидкость для мытья посуды.
Место приёма гуманитарной помощи: Центр культурно-общественных связей. Он находится по адресу: улица Академика Лаврентьева, дом№23. Время работы: с понедельника по четверг с 9 утра до 18:00.