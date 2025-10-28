В Долгопрудном собирают гумпомощь для семьи с 32 детьми из Курской области

28 октября 2025, 13:22

Видео: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Сбор гуманитарной помощи для семьи с 32 детьми, проживающей в Курской области, проводят в Долгопрудном. Акцию организовали местные многодетные мамы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Председатель Ассоциации многодетных семей Долгопрудного Жанна Мордина узнала про нуждающуюся в поддержке курскую семью из волонтёрского чата.





«Я сразу связалась по телефону с мамой этой семьи — Оксаной. Мы проговорили с ней полтора часа: о жизни, о детях, о радостях и печалях. Это просто героическая женщина, необыкновенная семья. Мама Оксана не умеет обращаться за помощью, они пытаются вытянуть всё своими силами. Все старшие дети, кто имеет возможность, в свободное от учёбы время подрабатывают. Дружно ведут хозяйство», — рассказала Жанна Мордина.