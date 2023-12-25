СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ

Фото: iStock/NKTN
Появление на фронте новой версии российского самоходного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» станет проблемой для украинский войск. Об этом сообщает Interia.
Сообщается, что с помощью модернизированной зенитная система «Панцирь-СМ» российским войскам удастся перехватывать мини-дроны, управляемые артиллерийские снаряды и быстрые баллистические цели. В материалах статьи сообщается, что ЗРК устанавливается на грузовике, благодаря чему развивается скорость до 90 километров в час.
Переоснащенный «Панцирь-СМ» имеет новую систему обнаружения и слежения.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли поражение двум пусковым установкам украинского зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии.
Читайте также:
ВС РФ нанесли поражение двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ
Суд в Петербурге взыскал с военного14 млн рублей за сломанный ЗРК «Панцирь»
Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
Переоснащенный «Панцирь-СМ» имеет новую систему обнаружения и слежения.
Читайте также:
ВС РФ нанесли поражение двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T ВСУ производства ФРГ
Суд в Петербурге взыскал с военного14 млн рублей за сломанный ЗРК «Панцирь»
Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
Екатерина Коршунова