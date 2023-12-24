Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском

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Российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что украинская армия использовала данные машины для доставки боеприпасов и продовольствия на собственные позиции. Командир взвода с позывным Панда заявил, что российские войска регулярно наносят удары по технике и живой силе ВСУ.
Он добавил, что так как у украинских солдат имеются серьезные потери в бронетехнике, то они буквально вынуждены подвозить свои боеприпасы и на обычном транспорте, который не имеет спецзащиты.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ в течение последних суток сбили на донецком направлении 10 беспилотников ВСУ в районе Горловки, Марьинки и Победы в Донецкой народной республике (ДНР).
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Он добавил, что так как у украинских солдат имеются серьезные потери в бронетехнике, то они буквально вынуждены подвозить свои боеприпасы и на обычном транспорте, который не имеет спецзащиты.
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Екатерина Коршунова