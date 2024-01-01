СМИ: Зеленский пришел в ярость, узнав о решении главкома ВСУ

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Президент Владимир Зеленский разозлился, когда узнал об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, в котором стала известна неприятная правда о ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает Financial Times.
Напомним, Залужный, в интервью изданию «Украинская правда», раскритиковал массовое увольнение военкомов, которое летом учинил Владимир Зеленский. По словам главкома, именно это повлияло на тотальный провал планов по мобилизации, и, соответственно, на поражения ВСУ на линии боевого соприкосновения.
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Екатерина Коршунова