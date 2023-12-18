Главком ВСУ Залужный раскритиковал Зеленского за увольнение военкомов

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскритиковал президента Владимира Зеленского за массовое увольнение военкомов, которое произошло летом 2023 года, его цитирует «Украинская правда».
«Это были профессионалы, они знали, как это делать, а теперь их нет», - прокомментировал ситуацию Залужный, отвечая на вопрос о том, как повлияло снятие с должностей военкомов на ход пополнения рядов Вооруженных сил Украины.
Он также обратился к властям с призывом вернуть мобилизацию в её прежнюю форму.
В Киеве считают, что этот шаг оказал серьезное влияние на провал мобилизации.
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