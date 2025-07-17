Собянин: Силы ПВО Минобороны уничтожили БПЛА ВСУ, летевший на Москву
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы. На месте падения его обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Очевидцы в Московской области, в частности жители Домодедово, сообщили о серии из трех-четырех взрывов, прогремевших над городом некоторое время назад. SHOT уточняет, что люди наблюдали яркие вспышки в небе. Предварительно, они связаны с работой ПВО.
На данный момент официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях в результате инцидента не поступало. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.
Также в пресс-службе Росавиации появилась информация, что временные ограничения на прием и вылет воздушных судов введены в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово.
Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, как боец ВС РФ поймал FPV-дрон ВСУ и разбил его о дерево. Случай произошел на Харьковском направлении.