В Сети появилось видео, как боец ВС РФ поймал FPV-дрон ВСУ и разбил его о дерево
Боец ВС РФ поймал FPV-дрон с боекомплектом и разбил его о дерево
Российский боец голыми руками смог поймать вражеский FPV-дрон с боекомплектом, после чего разбил его о дерево. Об этом сообщает RT.
По данным издания, случай произошел на Харьковском направлении.
«Понимаю, да, я мог погибнуть, но лучше я один, чем этот дрон убил бы сразу нескольких наших парней», — рассказал российский военный сослуживцам.
Ранее другой военный рассказал, что некоторые украинские солдаты проявляли сострадание к старикам и детям, оказывая им помощь или пропуская через опасные зоны. По его словам, подобные ситуации происходили довольно часто. Кроме того, ВС РФ взаимодействовали с ВСУ по гуманитарным вопросам.