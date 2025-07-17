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В Сети появилось видео, как боец ВС РФ поймал FPV-дрон ВСУ и разбил его о дерево

Боец ВС РФ поймал FPV-дрон с боекомплектом и разбил его о дерево
Фото: iStock/zim286

Российский боец голыми руками смог поймать вражеский FPV-дрон с боекомплектом, после чего разбил его о дерево. Об этом сообщает RT.



По данным издания, случай произошел на Харьковском направлении.

«Понимаю, да, я мог погибнуть, но лучше я один, чем этот дрон убил бы сразу нескольких наших парней», — рассказал российский военный сослуживцам.

Ранее другой военный рассказал, что некоторые украинские солдаты проявляли сострадание к старикам и детям, оказывая им помощь или пропуская через опасные зоны. По его словам, подобные ситуации происходили довольно часто. Кроме того, ВС РФ взаимодействовали с ВСУ по гуманитарным вопросам.
Элина Позднякова

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