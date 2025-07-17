В Сети появилось видео, как боец ВС РФ поймал FPV-дрон ВСУ и разбил его о дерево

17 июля 2025, 17:15

Боец ВС РФ поймал FPV-дрон с боекомплектом и разбил его о дерево

Фото: iStock/zim286

Российский боец голыми руками смог поймать вражеский FPV-дрон с боекомплектом, после чего разбил его о дерево. Об этом сообщает RT.





По данным издания, случай произошел на Харьковском направлении.





«Понимаю, да, я мог погибнуть, но лучше я один, чем этот дрон убил бы сразу нескольких наших парней», — рассказал российский военный сослуживцам.