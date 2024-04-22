Солдата ВСУ осудили на пять лет за отказ форсировать Днепр

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Солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Ивано-Франковской области Юрия М. приговорили к пяти годам лишения свободы за отказ форсировать реку Днепр для укрепления позиций в Крынках Херсонской области.
Как передает «Судебно-юридическая газета», Юрий, который проходил службу по мобилизации в должности стрелка-оператора в одной из бригад морской пехоты ВСУ, отказался выполнить приказ командира роты о форсировании реки и занятии позиций в Крынках.
Суд установил, что приказ не являлся преступным и должен был быть выполнен безоговорочно. Однако Юрий был признан виновным в неповиновении при условиях военного положения и осужден к пяти годам тюремного заключения.
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Артем Кузьмин