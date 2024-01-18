РИА: На Украине арестовали 150 морпехов, отказавшихся форсировать Днепр

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Украинские власти арестовали более 150 морпехов, которые отказались форсировать Днепр, об этом рассказала жена одного из арестованных в интервью для «РИА Новости».
«Я — обычная украинская женщина, мой муж — военный ВСУ. Он никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, но в январе его и более 150 человек — морских десантников из разных подразделений — арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО», — рассказала агентству жена морпеха.
По её словам, украинское командование не предоставляет военным боеприпасы, и просто бросает мужчин на смертельные штурмы. Так, отказавшиеся форсировать Днепр и высаживать на его левом берегу, против оснащённой российской армии, были арестованы.
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Евгения Парфентьева