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РИА: На Украине арестовали 150 морпехов, отказавшихся форсировать Днепр

18 января 2024, 09:07
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинские власти арестовали более 150 морпехов, которые отказались форсировать Днепр, об этом рассказала жена одного из арестованных в интервью для «РИА Новости».
«Я — обычная украинская женщина, мой муж — военный ВСУ. Он никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, но в январе его и более 150 человек — морских десантников из разных подразделений — арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО», — рассказала агентству жена морпеха.

По её словам, украинское командование не предоставляет военным боеприпасы, и просто бросает мужчин на смертельные штурмы. Так, отказавшиеся форсировать Днепр и высаживать на его левом берегу, против оснащённой российской армии, были арестованы.


Супруга военнослужащего также призвала сограждан перестать молчать, чтобы освободить незаслуженно заключённых украинских мужчин.

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#украина
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Гладков: При утреннем обстреле Белгорода пострадала женщина
18 января 2024, 09:20

Фото: iStock/wutwhanfoto

В результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ пострадала местная жительница, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Напомним, утром 18 января Вооружённые силы Украины обстреляли Белгородскую область. По словам Гладкова, украинские войска выпустили по территории региона 10 ракет.

«Уточненная информация по утреннему обстрелу ВСУ Белгорода и Белгородского района. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение правого коленного сустава», — прокомментировал ситуацию Гладков.

По словам главы региона, пострадавшую уже доставили в больницу. Сейчас специалисты оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

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#вячеслав гладков
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#пострадавший
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The Hill: Следующим шагом Запада против РФ станет помощь Украине в атаке на Крым
18 января 2024, 08:55

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Следующим военным шагом Запада против России станет помощь Украине в атаке на Крымский полуостров, об этом пишет журналист Глен Ховард в своей статье для The Hill.
«Следующим шагом на Черном море для Запада станет помощь Киеву в нападении на Крым и перерезание логистики российских военных, действующих на юге Украины», — прокомментировал ситуацию Ховард.

Обозреватель также напомнил, что киевский режим просил у Запада немецкие крылатые ракеты Taurus, однако, ФРГ отказала Украине в этой просьбе, чтобы не допускать эскалации конфликта.

В это время, ситуация для украинский войск на полях СВО становится всё более напряжённой. Вчера генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что самым сложным участком линии боевого соприкосновения для Киева является Купянск.

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#крым
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#ракеты
#сво
#всу
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Марочко: Родственники потеряли связь с харьковчанами, эвакуированными Киевом
18 января 2024, 08:06

Фото: iStock/Silent_GOS

Жители Харьковской области, которых эвакуировал киевский режим, не выходят на связь с родственниками, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
Ранее начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил о принудительной эвакуации жителей региона по соображениям безопасности.

«После начала эвакуации гражданского населения украинской властью с территории так называемых Кондрашевской и Куриловской громад (Харьковская область) родственники, которые в большей степени находятся на территории РФ, потеряли с ними связь», — рассказал Марочко.

По информации отставного полковника, последнее, что успели сообщить эвакуированные харьковчане - украинские полицейские отобрали у них мобильные телефоны и другие гаджеты, обеспечивающие связь.

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В петербургском аэропорту Пулково был введён план «Ковёр» из-за беспилотника ВСУ
18 января 2024, 08:01

Фото: istockphoto/rancho_runner

Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил ограничения в своей работе. На его территории был задействован план «Ковёр», применяемый в случае воздушной опасности.
Как сообщили в информационной службе воздушного узла, был, в частности, задержан авиарейс из Еревана. Изменения в работе аэропорта носили непродолжительный характер. В настоящее время Пулково функционирует в штатном режиме и план «Ковёр» отменён. Он вводился из-за появления над территорией Ленинградской области беспилотного летательного аппарата.

Ранее в российском министерстве обороны сообщили о перехвате и уничтожении дежурными средствами ПВО дрона над землями региона. Московские аэропорты уже неоднократно вводили ограничения в работе из-за украинских беспилотников. Теперь план «Ковёр» был задействован и на территории воздушного узла Северной столицы.

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#ленинградская область
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«Не лопнет харя?»: Депутат Рады обвинил Зеленского в воровстве
Депутат Рады Лерос обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета Украины
18 января 2024, 07:45

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Владимир Зеленский призывает украинцев к патриотизму, а сам, при этом, разворовывает госбюджет страны, с таким заявлением выступил депутат Верховной рады Гео Лерос на своём YouTube-канале.
«Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?», — уличил в лицемерии Лерос Зеленского.

Депутат рассказал, что Зеленский и его команда вывели порядка 40 миллионов долларов, принадлежащих олигарху Игорю Коломойскому*, на офшорные счета.

Лерос также напомнил, что в 2014 году Зеленский не платил налоги на Украине, однако, брал деньги из бюджета страны и покупал себе недвижимость в Европе.

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#бюджет
#украина
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Боец «Ахмата»: Женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта в Донбассе
18 января 2024, 07:11

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Украинская рота, состоящая из женщина, зашла на Кременской участок фронта в Донбассе, об этом рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» в интервью для «РИА Новости».
«Самое удивительное это, конечно, женская рота на «болото» (название участка местности в Серебрянском лесничестве) зашла, состоящая исключительно из женщин», — рассказал агентству «Аид».

Боец «Ахмата» предположил, что женская рота состоит из добровольцев.

Сперва российские военные подумали, что ВСУ расставили акустические ловушки, однако, прислушавшись к радио, осознали, что на участок действительно зашли женщины.

По его словам, они выполняют работу снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов.

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#военные
#радио
#всу
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Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности
18 января 2024, 06:51

Фото: iStock/Alexyz3d

Жителей Белгорода предупредили об угрозе ракетной опасности, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — предупредил горожан Гладков.

В случае, если жители Белгорода находятся на улице, губернатор порекомендовал им спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Напомним, в ночь на 18 января в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов в небе над Ленинградской и Московской областями.

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#ракетный удар
#белгород
#вячеслав гладков
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Артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении
18 января 2024, 06:42

Фото: iStock/RamonCast

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» уничтожили обнаруженные укрепленные позиции и пехотные подразделения Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в районе проведения специальной военной операции на Купянском направлении.
Как сообщили представители Министерства обороны РФ, после получения координат расчеты РСЗО оперативно заняли позиции и нанесли удар по широким областям. Отмечается, что в этом процессе ключевую роль сыграло точное наведение, предоставленное расчетами беспилотных летательных аппаратов.

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#операции
#всу
#запад
#удар
#рф
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Десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ под Артемовском
Десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ под Артемовском и зачистили его
18 января 2024, 06:18

Фото: iStock/Prostock-Studio

Российские десантные войска провели атаку на опорный пункт Вооруженных Сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска и провели его «очистку», сообщили представители Министерства обороны РФ журналистам.
По данным ведомства, штурмовые подразделения ивановских и ярославских десантников из состава Южной группировки войск, при поддержке артиллерийского огня, успешно захватили опорный пункт ВСУ.

В ходе операции десантники выявили и ликвидировали основные огневые точки и укрытия противника, включая скопление пехоты. Для вскрытия и уничтожения огневых точек и командно-наблюдательных постов использовались FPV-дроны и квадрокоптеры, а также артиллерия ВДВ. В результате успешных действий система управления ВСУ была нарушена, а огневые точки подавлены.

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