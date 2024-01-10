«Солнцепеки» группировки «Запад» уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском

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Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» из 6-й общевойсковой армии, действующей в составе группировки войск «Запад», завершили уничтожение укрепленных блиндажей, где находились бронетехника и подразделения ВСУ на Купянском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны.
Министерство также подчеркнуло, что стрельба проводилась при помощи современных программных систем топогеодезической привязки. Завершив боевую задачу, расчеты систем ТОС-1А «Солнцепек» оперативно меняют боевые позиции и быстро перезаряжают установки.
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Артем Кузьмин