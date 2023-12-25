«11 дней в аду»: обстановка в Крынках на левом берегу Днепра глазами ВСУ

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Украинские военные продолжают проводить операцию в Крынках на левом берегу Днепра, однако несут колоссальные потери под регулярными обстрелами ВС РФ. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«ВСУ продолжают самоубийственную операцию: удерживают маленький "плацдарм" на нашем берегу Днепра в Херсонской области под постоянным мощным огнём армии России», - пишут военкоры.
Уточняется, что часть Крынок, захваченная ВСУ, постоянно обстреливается российской стороной с помощью авиации, артиллерии, минометов и ударных дронов. Также в операции задействованы ТОС «Солнцепек».
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Элина Позднякова