Экс-сотрудника ГУР похитили на Украине
В центре Киева 23 августа неизвестные в гражданском похитили экс-сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, злоумышленники насильно посадили мужчину в автомобиль BMW с номерами Харьковской области и скрылись в неизвестном направлении. Родственники и знакомые похищенного самостоятельно занимаются его поисками, тогда как украинская полиция, по их словам, бездействует.
Российские силовики не исключают, что к инциденту могут быть причастными члены одной из организованных преступных группировок. Официальных комментариев от правоохранительных органов Украины на текущий момент не поступало.
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