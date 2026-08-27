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Экс-сотрудника ГУР похитили на Украине

ТАСС: экс-сотрудника ГУР похитили в центре Киева на Украине
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В центре Киева 23 августа неизвестные в гражданском похитили экс-сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.



По данным собеседника агентства, злоумышленники насильно посадили мужчину в автомобиль BMW с номерами Харьковской области и скрылись в неизвестном направлении. Родственники и знакомые похищенного самостоятельно занимаются его поисками, тогда как украинская полиция, по их словам, бездействует.

Российские силовики не исключают, что к инциденту могут быть причастными члены одной из организованных преступных группировок. Официальных комментариев от правоохранительных органов Украины на текущий момент не поступало.

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Никита Кротов

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