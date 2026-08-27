Выяснилось, почему прибалты и поляки больше не хотят биться на стороне ВСУ
Мирошник: Прибалтийские и польские наемники осознали, что ВСУ хотят их смерти
Прибалтийские и польские наемники массово покидают Украину и бегут в родные страны. Они осознали, что участие в схватках в составе ВСУ означает почти неминуемую гибель. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, раньше на стороне киевского режима было заметное число поляков и прибалтов, но теперь их осталось гораздо меньше. Часть бойцов погибла, затем многие сбежали, поняв, что их используют как расходный материал. Иностранцы видят, что Украина сознательно отправляет их на смерть, и в результате никаких денег приехавшие наемники не получат.
«Эхо пути в один конец дает о себе знать», — объяснил Мирошник.Ранее стало известно, что блогер Саша Митрошина отправила 20 млн рублей на СВО, благотворительный турнир по боксу памяти Героя России Дамира Исламова и футбольные соревнования ФК ZOV — хотя раньше публично критиковала спецоперацию. Подробности читайте в материале «Радио 1».