27 августа 2026, 05:38

Мирошник: Прибалтийские и польские наемники осознали, что ВСУ хотят их смерти

Фото: iStock/IherPhoto

Прибалтийские и польские наемники массово покидают Украину и бегут в родные страны. Они осознали, что участие в схватках в составе ВСУ означает почти неминуемую гибель. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.





По его словам, раньше на стороне киевского режима было заметное число поляков и прибалтов, но теперь их осталось гораздо меньше. Часть бойцов погибла, затем многие сбежали, поняв, что их используют как расходный материал. Иностранцы видят, что Украина сознательно отправляет их на смерть, и в результате никаких денег приехавшие наемники не получат.





«Эхо пути в один конец дает о себе знать», — объяснил Мирошник.