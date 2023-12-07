Советник Зеленского признал, что ВСУ провалили своё наступление

Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) не достигло желаемых результатов и продвигается медленнее, чем планировалось. Об этом в интервью немецкому изданию Die Presse заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Да, наступление не дало результатов, которых мы бы хотели достичь. Да, мы бы хотели, чтобы оно продвигалось быстрее. Но тогда нужно говорить и о других вещах. Нам нужно больше военной техники и технологичное преимущество», — сообщил он.В частности, по мнению Подоляка, Киеву необходимо существенно больше ракет большой дальности, чем сейчас имеется в его распоряжении.
Ранее непосредственный шеф Михаила Подоляка — руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был вынужден признать, что Киев может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если Конгресс США не одобрит помощь стране. Об этом он сказал на мероприятии в основанном американском конгрессом Институте мира.
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