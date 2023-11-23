«Спланированный теракт»: В Запорожской области прокомментировали убийство Максудова

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Гибель журналиста «Россия 24» Бориса Максудова под обстрелом беспилотников ВСУ была спланированным терактом, об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Удар ВСУ по журналистам «Россия 24» был спланированным террористическим актом, который украинские боевики совершили ровно спустя четыре месяца после обстрела группы журналистов, когда был убит военкор РИА Новости Ростислав Журавлев», - прокомментировал ситуацию Рогов.
По словам общественного деятеля, самый большой страх для террористического режима Зеленского – это то, что люди наконец узнают правду о происходящем на линии боевого соприкосновения. Именно поэтому Вооруженные силы Украины практически объявили охоту на российских журналистов, которые приезжают освещать происходящее в зоне СВО.
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