Симоньян выразила соболезнования близким погибшего под обстрелом ВСУ Максудова

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования близким погибшего под обстрелом ВСУ в Запорожской области военкора ВГТРК Бориса Максудова, об этом журналист написала в своем Telegram-канале.
«Погиб Борис Максудов, военкор ВГТРК — мы с ним работали. Борис потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать. Светлая память храброму человеку. Искренние соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким», - написала в своём канале Симоньян.
Напомним, 22 ноября группа российских журналистов оказалась под обстрелом Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Они приехали в зону боевых действий, чтобы сделать материал об обстрелах гражданских районов. Беспилотник ВСУ сбросил осколочный боеприпас прямо на журналистов. В результате, Максудов был госпитализирован, однако, скончался в больнице.
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Евгения Парфентьева