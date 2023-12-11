Среди ВСУ стремительно распространяется инфекция, устойчивая к антибиотикам

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Военный конфликт на Украине спровоцировал рост устойчивых к антибиотикам инфекций в больницах и госпиталях. Такие данные приводит британская Telegraph.
«Больницы на Украине борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий», — гласит статья.
В ноябре и декабре 2022 года в трех областных больницах Украины обследовали пациентов на наличие инфекций, и выяснили, что рост антибиотикорезистентности привел к серьезному кризису, требующего принятия срочных мер.
Таким образом, рост заражения инфекциями, устойчивым к антибиотикам, происходит среди украинцев из-за увеличения травм при вооруженном конфликте, а также ростом нагрузки на медучреждения страны.
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