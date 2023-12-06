Минздрав оценил ситуацию с микоплазменной инфекцией в России

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Микоплазменная инфекция в России абсолютно управляемая. Об этом сообщил министр России Михаил Мурашко.
По его словам, в стране достаточно препаратов для подавления заболевания. Он также отметил, что спектр лекарств достаточно широк. Глава ведомства заверил, что диагностика заболевания и способы лечения понятны, поэтому ситуация находится под контролем.
Прежде сообщалось, что Роскомнадзор выявил несколько случаев заболевания инфекцией в России. В ведомстве также отметили, что ситуация контролируема и поводов для беспокойства в настоящий момент нет.
О том, кто подвержен заболеванию, у кого чаще всего выявляют микоплазменную инфекцию,и как защитить себя от вируса, читайте в материале «Радио 1».
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Прежде сообщалось, что Роскомнадзор выявил несколько случаев заболевания инфекцией в России. В ведомстве также отметили, что ситуация контролируема и поводов для беспокойства в настоящий момент нет.
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Анастасия Крестьянова