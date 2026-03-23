Средства ПВО РФ за семь часов сбили 67 украинских беспилотников над 12 регионами

23 марта 2026, 21:59

За семь часов российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более 50 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.





В ведомстве уточнили, что в период с 13:00 до 20:00 мск 23 марта дежурные средства ПВО перехватывали и уничтожали воздушные цели. Военные поразили 67 украинских беспилотников самолётного типа.



Дроны летели над территориями Ленинградской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Орловской, Ярославской областей, Республики Крым и Московского региона. Как отметили в Министерстве, все попытки нарушить воздушное пространство пресекли дежурные расчёты. Системы ПВО сработали оперативно и не допустили разрушений на земле.



