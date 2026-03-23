Взятие Потаповки, расширение буферной зоны на Сумщине и новые рубежи под Константиновкой: последние новости СВО на 23 марта
На фронтах СВО сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Российские войска расширяют санитарную зону в Сумской области, закрепляются на новых рубежах в Харьковской и Запорожской областях, а также продолжают тактическое продвижение на Гуляйпольском, Добропольском и Северском направлениях. О ключевых событиях минувших суток читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении продолжается расширение санитарной зоны. Зафиксировано тактическое продвижение на трех участках плацдармов с углублением в оборонительные порядки противника до одного километра. Наибольшая интенсивность боевых действий сохраняется на Краснопольском отрезке: российская авиация задействует фугасные боеприпасы ФАБ-3000 для ликвидации опорных пунктов и мест временного базирования украинских формирований в районе Великой Писаревки.
Согласно официальным данным Минобороны РФ, под контроль взято село Потаповка (юго-восточнее Сопыча) на Глуховском направлении. Итогом данных действий становится увеличение буферной зоны: в нее включены восемь населенных пунктов, общая протяженность рубежа достигает тридцати километров.
Харьковская областьНа Харьковском направлении ВС РФ ведет активное наступление. Ударам подверглась живая сила и техника противника в районах Избицкого, Верхней Писаревки, Нестерного, Приколотного, а также Польного и Соснового Бора. Волчанское направление отличается высокой интенсивностью. В ходе стрелковых столкновений в Волчанских Хуторах штурмовые подразделения продвинулись на десяти отрезках, максимальное углубление в оборону составило 350 метров.
Запорожское направлениеНа западном фланге у Степногорска подразделения ВС РФ закрепляются на южном берегу реки Конка. У населенного пункта Речное противник предпринимает безуспешные контратаки. На Ореховском направлении артиллерия и дроны российской армии перекрыли маршруты снабжения украинских формирований. Разведывательно-диверсионные группы действуют на восточных подступах к городу, нарушая устойчивость обороны.
Севернее Малой Токмачки передовые отряды ВС РФ вышли на ближние подступы к фортификациям, прикрывающим трассу Омельник – Гуляйполе. Инициатива на данном участке сохраняется за российскими войсками. Средства объективного контроля отмечают присутствие подразделений ВСУ в районе Мирного, данный населенный пункт находится под огневым контролем.
Гуляйпольское направлениеНа Гуляйпольском направлении российские подразделения продолжают наступательные действия в западном и северо-западном направлениях. За минувшие сутки в районе Герасимовки и Песчаного отражены контратаки противника. Зафиксировано продвижение у Христофоровки, в результате которого Братское оказалось в оперативном полуокружении. ВС РФ ведется работа по прорыву оборонительных рубежей на линии Розовка, Неженка, Зарница. В тыловых зонах проводятся мероприятия по обнаружению и ликвидации диверсионных групп.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении авиация ведет интенсивную работу. В районе Часового Яра противник наращивает группировку и предпринимает контратаки, стремясь удержать господствующие высоты. Российские ВКС наносят массированные удары по объектам в Константиновке. Основные усилия сосредоточены на уничтожении вражеских резервов: подавление данного выступа позволяет создать условия для дальнейших действий по охвату населенного пункта.
Добропольское направлениеНа Добропольском направлении ВС РФ расширяет контролируемую зону в Гришино. Продвижение фиксируется вдоль железнодорожного полотна по направлению к Сергеевке. Наступление ведётся на Кутузовку с позиций, расположенных рядом с Вольным. От Родинского штурмовые подразделения российской армии ведут наступательные действия в направлении Шевченко. Закрепление произошло на ближних подступах к Новому Донбассу, формируя условия для последовательного охвата опорных пунктов противника. На южном фланге от Гришино продолжаются активные действия по взламыванию оборонительных порядков.
Северское направлениеНа Северском направлении российская армия закрепилась в западной части Резниковки, продвинувшись на два километра. Ведется планомерный охват Рай-Александровки: ВС РФ берут под контроль лесные массивы в районе Калеников (северный фланг) и на участке Липовка–Никифоровка (южный фланг). В западной части Миньковки противник ценой значительных потерь осуществил локальное тактическое смещение передовых позиций.
Южнее населенного пункта продолжаются боестолкновения за опорные пункты. Создаваемая угроза южным окраинам Рай-Александровки с направлений Липовки и Никифоровки дополняется формированием северного полуохвата через лесные массивы у Калеников.