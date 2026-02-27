Средства ПВО уничтожили две ракеты «Фламинго» над Чувашией
Две ракеты «Фламинго» сбили над Чувашией. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В течение последних двух часов в нескольких регионах России был введён режим ракетной опасности. Это коснулось Пермского края, Чувашии, Татарстана, Башкирии, Удмуртии, а также Оренбургской, Самарской и Свердловской областей. В связи с угрозой приостановлено движение общественного транспорта, а также прекращена работа некоторых предприятий.
Все выпущенные ракеты не достигли своих целей. Пострадавших нет. Обломки ракет упали в лесном массиве вдали от населённых пунктов.
«Фламинго» — это крылатая ракета большой дальности, способная поражать цели на расстоянии до 3 тысяч километров. Ранее западные аналитики назвали её неудачным проектом для ВСУ. Уточняется, что такие ракеты часто не достигают своих целей.
