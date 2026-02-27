Впервые с начала СВО ракетную опасность объявили в ряде регионов России
В нескольких регионах России 27 февраля впервые с начала СВО ввели режим ракетной опасности. Жители получили экстренные уведомления от МЧС, в ряде городов прозвучали сирены.
Как передает Telegram-канал «Осторожно, новости», сообщения о введении режима поступили из Пермского края, Удмуртии, Татарстана и Свердловской области. Сирены также сработали в Самарской и Пензенской областях, а также в Чувашии. В ряде регионов отменили занятия в школах и детских садах, детей отпустили домой. В Чувашии учащихся и педагогов эвакуировали в подвалы. В Альметьевске ограничили движение общественного транспорта. В Екатеринбурге сирены прозвучали в центре города, а в Татарстане сигнал тревоги передавался через домофоны, при этом в подъездах автоматически открывались двери.
Кроме того, в Таганроге обломки ракеты попали в многоквартирный дом и повредили балкон. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, пострадавших нет, несмотря на то что в момент падения в квартире находилась женщина.
Читайте также: