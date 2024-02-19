США поставят Украине ракеты ATACMS большей дальности

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Соединённые Штаты Америки намерены поставить Украине новый вариант баллистической ракеты ATACMS большей дальности. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух американских чиновников.
«На прошлой неделе Сенат принял пакет иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. Но неясно, проголосует ли Палата представителей, контролируемая Республиканской партией, по этой мере, и выдержит ли она голосование», — говорится в сообщении телеканала.Читайте также:
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