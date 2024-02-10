Зеленский рассказал о результатах переговоров с конгрессменами о ракетах ATACMS

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Накануне, 9 февраля, украинский президент Владимир Зеленский встретился с представителями двухпартийной делегации Палаты представителей Конгресса США. Во время переговоров ему не удалось выпросить у американцев дальнобойные ракеты ATACMS.
На видеозаписи встречи с американскими законодателями можно увидеть, как Зеленский, не получив положительного ответа на практически прямую просьбу о ракетах, дальность полёта которых составляет 300 километров, и вспомнив также о до сих пор продолжающихся прениях в Конгрессе относительно следующего пакета помощи Киеву, спросил у своих главных партнёров, продолжат ли они спонсировать Киев. На это ему ответили, что поддержка Украины в США и НАТО по-прежнему сильна.
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Александр Бойцов