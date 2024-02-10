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Зеленский рассказал о результатах переговоров с конгрессменами о ракетах ATACMS

Зеленский не смог убедить Конгресс США в вопросе поставок дальнобойных ракет
10 февраля 2024, 07:41
Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Накануне, 9 февраля, украинский президент Владимир Зеленский встретился с представителями двухпартийной делегации Палаты представителей Конгресса США. Во время переговоров ему не удалось выпросить у американцев дальнобойные ракеты ATACMS.

В своём телеграм-канале глава киевского режима выразил сожаление по поводу отсутствия решения по данному вопросу. С конгрессменами, делегацию которых во время визита на Украину возглавил председатель комитета по разведке Майк Тёрнер, обсуждались также продолжение поставок ракет для универсального комплекса противовоздушной обороны Patriot.

На видеозаписи встречи с американскими законодателями можно увидеть, как Зеленский, не получив положительного ответа на практически прямую просьбу о ракетах, дальность полёта которых составляет 300 километров, и вспомнив также о до сих пор продолжающихся прениях в Конгрессе относительно следующего пакета помощи Киеву, спросил у своих главных партнёров, продолжат ли они спонсировать Киев. На это ему ответили, что поддержка Украины в США и НАТО по-прежнему сильна.

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Военный ВС РФ «Якорь»: ВСУ систематически маскируются под гражданских
10 февраля 2024, 07:25

Фото: iStock/Irina Piskova

Командир подразделения ВС РФ с позывным «Якорь» рассказал, как военные ВСУ на правом берегу Днепра маскируются под гражданское население. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что корреспондент издания наблюдал за боевой работой российских операторов БПЛА на херсонском направлении.

«Мы наблюдаем за каждой территорией, за каждой машиной, каждой антенной и пытаемся выявить что-либо интересное, что является, так сказать, помощником для военнослужащих, находящихся напротив нас. То, что может помешать нам, но помочь им, мы уничтожаем независимо от размера и количества», — цитирует агентство слова собеседника.

По словам российского военного, операторы дронов в тылу противника могут действовать на удалении до 15 км. Сначала происходит наблюдение за движением двух лиц и выясняется, являются они военнослужащими или гражданскими.

«Также высматриваем их территорию, их дом. Высматриваем антенны, следы, рядом проходящие. Может быть, что-то будет накрыто, перекрыто, или выявится, что под их куртками спрятан бронежилет, как оно обычно и бывает. Все это делается для маскировки», — рассказал «Якорь».

Он подчеркнул, что украинские солдаты системно и массово маскируются под мирных жителей, так как знают, что военнослужащим ВС РФ запрещено открывать огонь по гражданским и пользуются этим.

Однако на этот раз российским разведчикам удалось выяснить, что в их поле зрения находятся военные под маскировкой.

«Выявили, обнаружили и уничтожили», – заключил «Якорь».

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Военные группировки «Юг» сбили за сутки 29 БПЛА ВСУ на донецком направлении

Подоляк заявил, что от нового главкома ВСУ Сырского ждут аудита армии
#военные
#бпла
#солдаты
#всу
#вс рф
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Военные группировки «Юг» сбили за сутки 29 БПЛА ВСУ на донецком направлении
Астафьев: На донецком направлении за сутки сбито 29 беспилотников ВСУ
10 февраля 2024, 05:20

Фото: iStock/vladj55

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за последние сутки сбили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении спецоперации. Об этом в разговоре с журналистами ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» российской армии Вадим Астафьев.
«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Марьинка и Володинка», — сообщил Астафьев, добавив, что в ходе контрбатарейной борьбы украинские войска при этом потеряли орудия Д-20 и Д-30.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#беспилотник
#бпла
#всу
#вооружённые силы рф
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Подоляк заявил, что от нового главкома ВСУ Сырского ждут аудита армии
Подоляк: Новый главком ВСУ Сырский должен будет провести полноценный аудит армии
10 февраля 2024, 04:42

Руководство Украины ожидает от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского проведения «аудита» военнослужащих, заявил в эфире телемарафона советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, нужно четко понимать, кто и как будет производить замену военнослужащих, «которые уже практически 24 месяца находятся на линии фронта».

Подоляк пояснил, что из миллиона мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали всего до 300 000 человек, и напомнил слова президента Зеленского о том, что большая часть этих людей так и не почувствовала фронтовых условий.

«Другие были очень далеко от войны, но они есть. Поэтому, мне кажется, одна из ключевых задач Сырского – как раз провести аудит: где, кто и как находится. И после этого сказать, какое еще дополнительное количество (нужно)», — отметил он.

Михаил Подоляк объяснил, что военные должны объяснять запланированные процедуры проведения мобилизации, какие потребности в армии необходимо закрывать, как это будет происходить, как обеспечить ротации.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для победы над ВС РФ Киеву необходимо провести ещё одну мобилизацию.

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#всу
#михаил подоляк
#армия
#украина
#мобилизация
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В Одессе, Очакове и Харькове на фоне воздушной тревоги гремят взрывы
«Страна.ua»: Взрывы произошли в Харькове, Одессе и Очакове, объявлена тревога
10 февраля 2024, 01:08

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы произошли в украинских городах Очакове, Одессе и Харькове, сообщает украинское издание «Страна.ua». При этом, согласно данным Министерства цифровой трансформации, режим воздушной тревоги действовал в Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины.
По данным издания, на юге Украины в Николаевской области зафиксированы отключения энергоснабжения. Иной информации пока не поступало.

В Харькове зафиксировано падение российского БПЛА в Немышлянском районе города, поврежден гражданский объект. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

В Одессе известно об одном пострадавшем из-за дроновой атаки, сообщил глава областной военной администрации (ОВА)
Олег Кипер. По его словам, 44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья, он в больнице.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#одесса
#харьков
#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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Вслед за главкомом Зеленский отправил в отставку начальника Генштаба ВСУ
Владимир Зеленский отправил в отставку главу Генштаба ВСУ Сергея Шапталу
09 февраля 2024, 23:19

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Сергея Шапталу, назначив на его место генерал-майора Анатолия Баргилевича. Об этом он сам сообщил в своём новом вечернем видеообращении к жителям Украины.
«Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича», — сказал Зеленский.

Баргилевич до этого командовал Силами территориальной обороны Украины, а ещё прежде, в период с 2020 по 2022 годы занимал пост заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне. Он считается одним из ближайших соратников нового украинского главкома Александра Сырского.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского. Таким образом, отставка Валерия Залужного все-таки состоялась. Новый главком ВСУ выразил надежду на то, что союзники продолжат оказывать Киеву всю необходимую помощь. Он подчеркнул, что основной задачей украинской военной логистики является оперативное и рациональное распределение и доставка в боевые части всего самого необходимого.

При этом среди рядовых военных ВСУ новый главком не имеет популярности. Он считается командующим, который спокойно отправляет на смерть солдат и также известен тем, что повел украинские войска в «мясорубку» в Артемовске.

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#владимир зеленский
#украина
#всу
#армия
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Мобилизованный из Одессы инвалид скончался в первый день службы в ВСУ
В Одессе мобилизованный инвалид умер в первый день службы в ВСУ
09 февраля 2024, 19:33

Фото: istock / razihusin

Одесский территориальный центр комплектации решил призвать в ВСУ мужчину, страдающего эпилепсией. Мобилизированный скончался в первый день службы из-за приступа. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Любнец в Телеграм-канале.

«Во время мониторинга интернет-сети обнаружил информацию о мобилизации ТЦК Одесской области гражданина Украины, который имел инвалидность, болел эпилепсией и умер в воинской части в первый же день службы», — сообщил депутат.
Любнец отметил, что военная прокуратура займется расследованием уголовного дела по факту отсутствия проведения надлежащего медосмотра работниками военкомата и непринятия мер медицинской помощи офицерами военной части.

Ранее жена участника СВО, которому сожгли дом под Истрой, рассказала об угрозах в его адрес. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#прокуратура
#депутат
#всу
#смерть
#украина
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Жительница Екатеринбурга передумала разводиться с мужем, когда он погиб на СВО
Екатеринбурженка отменила развод с погибшим на СВО мужем, чтобы получить выплаты
09 февраля 2024, 18:00

Фото: iStock/Gerasimov174

Жительница Екатеринбурга забрала из ЗАГСа заявление о разводе, когда узнала, что её муж погиб на СВО, об этом стало известно E1.RU.
По информации СМИ, впервые супруг подал заявление о расторжении брака ещё 2 ноября 2023 года, однако, тогда у него не оказалось при себе документа о заключении брака, и заявление не приняли. Вскоре после этого он ушёл служить на специальной военную операцию, но успел оформить доверенность на свою племянницу, которая продолжила заниматься бракоразводным процессом.

21 декабря было принято решение о расторжении брака екатеринбуржцев. Тогда военного уже не было в живых.

9 февраля 2024 года Чкаловский мировой суд принял решение о пересмотре дела, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами — смертью мужчины. Бывшая жена своё заявление забрала, решив получить полагающиеся ей как вдове выплаты.

При этом, близкие погибшего настаивают, что бывшая жена не должна получать никаких выплат, поскольку супруг не живут вместе с 2020 года.

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В Киеве заявили, что на сбитом под Белгородом Ил-76 не было украинских пленных
#сво
#екатеринбург
#брак
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Жители Каширы смогут поздравить участников СВО с 23 февраля
09 февраля 2024, 17:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Жителям Каширы предложили поздравить мужчин, находящихся в зоне проведения спецоперации, с Днём защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Многие мужчины-каширяне сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Давайте поздравим их с 23 февраля! Администрация городского округа Кашира, предприятия, социальные учреждения, волонтёры собирают гуманитарную помощь для отправки в зону в СВО. Но самое главное для поздравления – это тёплые слова от нас, земляков. Давайте напишем письма нашим мужчинам, попросим детей подготовить им рисунки», – говорится в сообщении.
Вместе с гуманитарной помощью написанное и нарисованное отправят участникам специальной военной операции. Письма и рисунки можно приносить в Каширский молодёжный центр по адресу: Кашира-3, улица Ленина, дом 9.

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#сво
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#23 февраля
#подмосковье
#московская область
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Россия отреагировала на высказывания Украины о пленных на борту Ил-76
Сенатор Карасин осудил Украину за заявление о пленных на борту Ил-76
09 февраля 2024, 17:37

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин обвинил украинского чиновника Алексея Данилова в циничности после того, как тот заявил об отсутствии пленных на борту разбившегося под Белгородом Ил-76, об этом пишет «Лента.ру».
Сенатор подчеркнул, что все данные, представленные российскими властями, документально подтверждены, и призвал к ответу тех, кто стоял за направлением ракет из-за рубежа.
«Данилов известен своими циничными заявлениями и разного рода не очень умными комментариями. Все, о чем мы доложили публично, документально подтверждено. То, о чем рассуждает Данилов — трудно сказать, в каком состоянии он это делает. (...) Ответить должны те, кто направлял ракеты и давал команды из-за рубежа — это все остается в силе. На нашу позицию это никак не повлияет», — поделился мнением сенатор.

Несмотря на украинское утверждение, что на борту не было пленных солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ), министерство обороны России заявило о 65 украинских военнослужащих на борту, ни один из которых не выжил.

Президент Украины Владимир Зеленский уже потребовал провести международное расследование.

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#солдат
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