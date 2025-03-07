США потребовали от Зеленского доказать серьезность своих намерений

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Администрация США считает, что последние заявления Владимира Зеленского о готовности преодолеть разногласия с Дональдом Трампом открывают путь для прогресса в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Но сначала президент Украины должен доказать серьезность желания по урегулированию, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.
По её словам, движение вперед станет возможным, как только Зеленский подтвердит серьёзность своих намерений по разрешению конфликта.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с места крупного смертельного ДТП в Белгородской области. Поздно вечером 6 марта столкнулись автобус с военнослужащими и микроавтобус — предварительно, шесть людей погибло и еще четверо человек пострадали.
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«Если президент и госсекретарь сочтут, что Зеленский серьезно настроен, и мы сможем продвигаться вперед, то мы так и сделаем. Ждем с нетерпением этого», — сказала она.Прогресс станет ощутимым, когда американская сторона убедится в искренности украинского лидера.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с места крупного смертельного ДТП в Белгородской области. Поздно вечером 6 марта столкнулись автобус с военнослужащими и микроавтобус — предварительно, шесть людей погибло и еще четверо человек пострадали.
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Мария Моисеева