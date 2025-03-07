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США потребовали от Зеленского доказать серьезность своих намерений

Госдеп США: Зеленский должен доказать серьезность своих намерений для движения вперед
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Администрация США считает, что последние заявления Владимира Зеленского о готовности преодолеть разногласия с Дональдом Трампом открывают путь для прогресса в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Но сначала президент Украины должен доказать серьезность желания по урегулированию, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.
По её словам, движение вперед станет возможным, как только Зеленский подтвердит серьёзность своих намерений по разрешению конфликта.

«Если президент и госсекретарь сочтут, что Зеленский серьезно настроен, и мы сможем продвигаться вперед, то мы так и сделаем. Ждем с нетерпением этого», — сказала она.
Прогресс станет ощутимым, когда американская сторона убедится в искренности украинского лидера.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с места крупного смертельного ДТП в Белгородской области. Поздно вечером 6 марта столкнулись автобус с военнослужащими и микроавтобус — предварительно, шесть людей погибло и еще четверо человек пострадали.

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#движение
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#сша
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Бессент: Вашингтон готов без колебаний ужесточить санкции против РФ
06 марта 2025, 22:58

Фото: iStock/ vchal

Вашингтон готов без колебаний ужесточить санкции против РФ. Об этом во время выступления в экономическом клубе Нью-Йорка объявил глава министерства финансов США Скотт Бессент, сообщило агентство Bloomberg.
Глава министерства финансов США обратил внимание, что в период пребывания Дональда Трампа в Белом доме санкции будут «использоваться недвусмысленно и агрессивно», в отличие от времен президентства Джо Байдена. Скотт Бессент отметил, что санкции позволят Соединенным Штатам Америки иметь больше рычагов давления во время обсуждения мирного соглашения по украинскому конфликту.

По словам главы министерства финансов США, именно администрация Трампа заставила руководство Украины серьезно задуматься о том, что им нужно заключить мир с Россией.

Ранее на встрече с женами и матерями военнослужащих президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит оказывать давление на поле боя в зоне проведения спецоперации

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Владимир Путин раскрыл планы ВС РФ в зоне спецоперации
06 марта 2025, 22:40

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На встрече с женами и матерями военнослужащих президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит оказывать давление на поле боя в зоне проведения спецоперации (СВО). Главу государства процитировало агентство ТАСС.
Во время разговора одна из женщин спросила у Владимира Путина, могут ли российские подразделения покинуть занимаемые позиции в случае урегулирования конфликта.

«Мы не собираемся этого делать», — обратил внимание президент.

Российский лидер уточнил, что нужно выбрать такой вариант завершения специальной военной операции, который устроил бы Москву. Путин подчеркнул, что при важно обеспечить стабильность в долгосрочной перспективе.

Ранее в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» президент России Владимир Путин отметил уникальную готовность российских бойцов жертвовать собой ради спасения своих товарищей.

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С сайта Белого дома исчезла страница с договором по безопасности с Украиной
06 марта 2025, 22:28

Фото: iStock/ lucky-photographer

С сайта Белого дома исчезла страница с договором по безопасности с Украиной, сообщили украинские СМИ.
В 2024 году 46 президент США Джо Байден подписал 10-летнее соглашение с Украиной. Документ, согласно которому Вашингтон обязуется поставлять Киеву оружие, не требует ратификации со стороны Конгресса. Он может быть отменен американским лидером когда угодно.

Выяснилось, что Белый дом лишь перенёс документ с сайта в архив — это обычная процедура при смене американского президента. В настоящий момент текст доступен в Сети по адресу bidenwhitehouse.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа требует от Киева согласиться на быстрое прекращение огня с РФ. Это условие выдвинул Вашингтон для подписания сделки по добыче полезных ископаемых с Украиной.

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Администрация Трампа потребовала от Украины согласиться на быстрое прекращение огня с РФ
06 марта 2025, 21:10

Фото: iStock/ Yaraslau Mikheyeu

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Киева согласиться на быстрое прекращение огня с РФ. Это условие выдвинул Вашингтон для подписания сделки по добыче полезных ископаемых с Украиной, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.
Уточнялось, что киевским властям необходимо обозначить «конкретный путь» к урегулированию конфликта и переговорам с Россией. Собеседники агентства отметили, что такие дополнительные условия — основная причина задержки подписания документа, несмотря на публичные заверения Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что они готовы идти до конца.

Судя по всему, что в скором времени может произойти движение по ресурсной сделке. Украинские и американские чиновники могут увидеться в Саудовской Аравии, куда Зеленский должен поехать на следующей неделе. Вместе с тем некоторые чиновники обратили внимание, что США могут изменить позицию, так как Трамп прославлен своей способностью менять мнение.

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#украина
#сша
#россия
#переговоры
#сво
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Путин назвал черту, характерную только для мужчин в России
Путин: только в России мужчины готовы жертвовать собой ради спасения товарищей
06 марта 2025, 19:20

Фото: iStock/zim286

В ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» президент России Владимир Путин отметил уникальную готовность российских бойцов жертвовать собой ради спасения своих товарищей. Об этом пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что такое поведение является отличительной чертой русского народа.

«Парни, конечно, — герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей. Наверное, во многих странах это возможно, но только в России, мне кажется, это возможно в таком вот виде. Это, конечно, характерно для нашего народа», — сказал Путин.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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