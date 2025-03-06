В сети появилось видео с места крупного смертельного ДТП в Белгородской области

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В сети появились кадры смертельного ДТП в Белгородской области, где поздно вечером 6 марта столкнулись автобус с военнослужащими и микроавтобус. Клип аварии опубликован в Telegram-канале SHOT.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса не соблюдал дистанцию, что привело к столкновению в Новооскольском районе. В результате аварии погибли шесть человек, ещё четверо получили серьёзные травмы. На месте работают экстренные службы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее подтвердил свой выезд на место происшествия вместе с руководством МЧС.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее подтвердил свой выезд на место происшествия вместе с руководством МЧС.
«У нас, дорогие друзья, к сожалению, беда, большая авария. Минимум 5 погибших, много пострадавших», — сказал в своем Telegram-канале Гладков.Читайте также:
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Мария Моисеева