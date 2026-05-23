Достижения.рф

Стала известна личность погибшей при атаке ВСУ жительницы Курской области

Хинштейн: пенсионерка погибла при ударе ВСУ по частному дому под Курском
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Жительница Курской области погибла при ударе украинского беспилотника по частному дому вблизи слободы Подол Суджанского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.



По его словам, в результате атаки дом загорелся. Жертвой оказалась 67-летняя Пелагея Николаевна, которая в этот момент находилась внутри.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким женщины. Он также призвал жителей приграничья соблюдать меры безопасности, подчеркнув, что обстановка там остается неспокойной.

Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили 348 вражеских БПЛА беспилотного типа над территорией России в ночь с 22 на 23 мая. Воздушные цели сбивали над 15 регионами страны, включая Курскую область.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0