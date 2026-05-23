Стала известна личность погибшей при атаке ВСУ жительницы Курской области

23 мая 2026, 12:38

Хинштейн: пенсионерка погибла при ударе ВСУ по частному дому под Курском

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Жительница Курской области погибла при ударе украинского беспилотника по частному дому вблизи слободы Подол Суджанского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.