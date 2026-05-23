Стала известна личность погибшей при атаке ВСУ жительницы Курской области
Жительница Курской области погибла при ударе украинского беспилотника по частному дому вблизи слободы Подол Суджанского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате атаки дом загорелся. Жертвой оказалась 67-летняя Пелагея Николаевна, которая в этот момент находилась внутри.
Хинштейн выразил соболезнования родным и близким женщины. Он также призвал жителей приграничья соблюдать меры безопасности, подчеркнув, что обстановка там остается неспокойной.
Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили 348 вражеских БПЛА беспилотного типа над территорией России в ночь с 22 на 23 мая. Воздушные цели сбивали над 15 регионами страны, включая Курскую область.
