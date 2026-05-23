Теракт с «живой бомбой» готовил Киев в российском регионе
В Белгородской области предотвратили теракт с участием завербованной украинскими спецслужбами местной жительницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По информации ведомства, женщина перевела деньги под влиянием телефонных мошенников, после чего с ней связались неизвестные, представившиеся российскими правоохранителями. Они убедили ее присоединиться к якобы секретной операции по задержанию преступников.
Кураторы поручили женщине достать из тайника взрывное устройство, доставить его в многолюдное место и активировать. Белгородка сама обратилась в ФСБ. Преступление удалось предотвратить, а бомбу обезвредили. В настоящее время организаторов и их пособников разыскивают.
Ранее сообщалось о задержании жителя Краснодарского края, который планировал поджечь объект энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона.
