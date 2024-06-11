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Стала известна сумма проданных в Республике Крым активов украинских олигархов

Константинов: в Крыму продали активы украинских олигархов на 2,1 млрд рублей
11 июня 2024, 07:12
Фото: istock /chekat

Фото: istock /chekat

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в бюджет Крыма от продажи национализированных активов олигархов из Украины поступило более 2,1 млрд. рублей. Об этом пишет РИА Новости.
«В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей», — рассказал Константинов.

По словам главы крымского парламента, работа по оценке национализированного имущества для последующей продажи на торгах продолжается. Новые собственники и потенциальные инвесторы показывают высокий спрос на национализированные активы, добавил он.



Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что проведение Россией специальной военной операции позволит «перезагрузить» Украину. По словам Константинова, для того чтобы добиться «перезагрузки», необходимо будет нанести военное поражение киевскому режиму. Глава крымского парламента отметил, что Украина потеряла свою легитимность после государственного переворота, который произошел в 2014 году. Константинов заключил, что вернуть легитимность получится только с помощью перезапуска политической системы страны.

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#спрос
#активы
В заявлении по итогам встречи в Швейцарии не будет требования о выводе войск РФ
NHK: вопрос вывода войск России не войдет в коммюнике саммита в Швейцарии
11 июня 2024, 07:31

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Вопрос о выводе войск РФ не будет входить в коммюнике швейцарской конференции по урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на проект документа, пишет ТАСС.
В заявлении будет лишь три пункта из 10 положений плана президента Украины. Уточняется, что будут отражены только вопросы обеспечения безопасности атомных электростанций и продовольственной безопасности, а также освобождение пленных и возвращение детей. Помимо этого, в проекте отмечается, что для достижения мира необходимо участие всех сторон. В нем подчеркивается важность участия РФ.

Данное решение принято в связи с позицией ряда стран, придающих значение отношениям с Россией.

15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

Генсек ООН отказался ехать на саммит по Украине в Швейцарии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Украинский пленный рассказал, за что их пытались судить
Пленный Журавель: группу бойцов ВСУ попытались судить за отказ идти на штурм
11 июня 2024, 06:12

Фото: istock / Prostock-Studio

Группа плохо подготовленных бойцов ВСУ отказалась выполнять приказ командования и не пошла на штурм, за что ее попытались судить. Затем отряд был расформирован и переведен в другую часть. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Журавель с позывным «Манюня» в беседе с РИА Новости.
«Ну там настолько все было плохо, что большинство… ну есть люди, которые боятся оружия, которые ну то есть там, есть чувак, который вообще кинул вместо гранаты чеку. То есть, вообще прям все печально. И нас решили заслать типа на штурмы. Вот. И мы по итогу типа отказались. И типа нас сделали отказниками, что мы все такие плохие. Сказали будут шить дело», — сообщил пленный.
Как утверждает солдат, он вместе с сослуживцами заявили, что плохо подготовлены и не осведомлены о позициях ВС России, которые необходимо было штурмовать.

Военнослужащие утверждали, что суд будет на их стороне. В результате чего, по словам военнопленного, до суда дело не дошло, их штурмовая группа была расформирована. Солдаты были переведены в другую часть.

Ранее сообщал, что избитый военкомами украинец может попасть в тюрьму. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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США отменили запрет на поставки вооружения батальону «Азов»*
WP: администрация США сняла запрет на поставки вооружения «Азову»*
11 июня 2024, 05:20

Фото: istock / Sinenkiy

Американская администрация сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов»*. Об этом информирует газета The Washington Post, ссылаясь на Госдеп США.
Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов»* прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепом», — сообщили в ведомстве.
В публикации отмечают, «Азову»* запрещалось использовать американское оружие порядка десяти лет из-за «расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов» некоторых их основателей бригады, а также обвинениями в гуманитарных нарушениях.

Теперь же у «Азова»* будет доступ к американскому оружия как и любому другому подразделению ВСУ, та как бригада прошла проверку Госдепартамена, не обнаружившего «никаких доказательств» нарушений.

Ранее сообщалось, что самолет ВСУ впервые нанес удар по цели в России за пределами новых регионов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*запрещенная в России террористическая организация
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Напал на уклониста и его мать: Избитый военкомами украинец может попасть в тюрьму
Уклониста, которого вместе с матерью избили сотрудники ТЦК, может сесть в тюрьму
10 июня 2024, 23:31

Фото: istock / Sinenkiy

За избиение сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) мужчины и его матери в Харьковской области наказание понесет сам призывник. Силовики «защищались», поэтому простой селянин может оказаться в местах лишениях свободы. Об этом информирует Телеграм-канал Readovka.
На кадрах с жестоким избиением военкомами мужчины и его пожилой матери в Мерефе Харьковской области отреагировали в региональном ТЦК. Там заявили, что мужчина с родственниками «агрессивно набросились» на вежливых сотрудников военкомата — якобы украинец и его мать сами виновны в нанесенных им побоях.

Согласно версии Харьковского ТЦК, его работники просто попросили документы, но гражданин и его родственники сами спровоцировали военкомов, накинувшись на них с палкой и руганью.

На видео якобы попал только фрагмент, где силовик бьет жителей села — ранее он «пытался избежать конфликта, но был вынужден защищаться». По этой причине украинец теперь может попасть в тюрьму. По факту телесных повреждений у силовика возбудили уголовное дело. Вероятно, после места отбывания наказания, украинец окажется на фронте.

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Новый министр обороны РФ встретился с военкорами
Белоусов провел встречу с военкорами, освещающими СВО на Украине
10 июня 2024, 23:13

Фото: Минобороны РФ

Новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов встретился в военными корреспондентами, которые освещают СВО на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Беседа министра и военкоров носила конструктивный и откровенный характер, отмечает издание. Также в сообщении сказано, что такие встречи будут проводиться на регулярной основе.

Ранее Белоусов посетил госпиталь имени А.А. Вишневского, где ему сообщили, что с начала спецоперации медики провели порядка 300 операций на сердце у военных. О проведенных операциях главе ведомства рассказал начальник центра кардиохирургии, заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук Александр Лищук. Как утверждает врач, спасти жизни военнослужащий удалось с помощью высокотехнологичного оборудования гибридной операционной, все операции были проведены успешно.

Также сегодня, 10 июня, Белоусову присвоено звание генерала армии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Командир батальона украинских националистов ликвидирован под Харьковом
Командир «Добровольческого движения ОУН»* уничтожен под Харьковом
10 июня 2024, 21:25

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командир батальона украинских националистов «Добровольческое движение ОУН»* ликвидирован под Харьковом.
По данным Telegram-канала «Страна.ua», речь идет о Николае Кохановском.

Возглавлявшего «Добровольческое движение ОУН»*, которое участвует в боях на стороне ВСУ в качестве подразделения теробороны, уничтожили в окопе у Волчанска.

В 2016 году Кохановский и «Добровольческое движение ОУН»* проводили акции против отделений банков России на Украине.

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Польский оружейный завод Mesko, где прогремел мощный взрыв, производил оружие и боеприпасы для ВСУ

* признана в России экстремистской организацией и запрещена
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#всу
#спецоперация
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Снайпер ВСУ считает, что Украина лишится части Харьковской и Сумской областей
Снайпер ВСУ Прошинский: Киев может потерять больше территорий на границе
10 июня 2024, 19:16

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украина может потерять части Харьковской и Сумской областей. Так считает снайпер ВСУ Константин Прошинский.
«Я убежден, что на каких-то участках фронта мы, возможно, потеряем еще территории, мы можем потерять то, что осталось от Донецкой области, или большую часть от нее. Мы можем теоретически потерять часть Харьковской и Сумской областей», — заявил Прошинский в интервью YouTube-каналу «Вышка».

Он также считает, что вдоль российской границы может быть образована серая зона, которая на 20 километров углубится на территорию Украины.

При этом снайпер ВСУ подчеркнул, что в настоящее время уже не стоит вопрос о выходе к границам 1991 года, добавив, что даже к границам 24 февраля 2022 года вернуться практически невозможно.

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#всу
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#сбу
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Российские ракетоносцы Т-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты
Минобороны: ракетоносцы Т-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты
10 июня 2024, 18:47

Фото: iStock/Vital Hil

Ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС РФ выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.
Наиболее продолжительный полет составил более 6 часов, сообщает оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

Сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ, Су-27, Су-33 ВКС и морской авиации ВМФ, добавили там.

В ведомстве отметили, что экипажи самолетов дальней авиации постоянно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана.

Ранее в министерстве обороны Финляндии заявили, что российский самолёт нарушил воздушное пространство страны.

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#ракета
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Взорвавшийся польский завод Mesko работал на ВСУ
Взорвавшийся в Польше завод занимался производством оружия для ВСУ
10 июня 2024, 17:17

Фото: iStock/maki_shmaki

Польский оружейный завод Mesko, на котором 10 июня прогремел мощный взрыв, производил оружие и боеприпасы для ВСУ. Об этом говорится на сайте производственного комплекса.
В 2022 году завод договорился с США о продаже ста единиц переносного зенитного ракетного комплекса Piorun для передачи Украине.

Уже в 2023 году Mesko совместно с Украиной запустил производство 125-мм танковых боеприпасов для пользования ВСУ. Тогда завод сообщал, что передаёт Киеву малокалиберные боеприпасы и ракетные заряды. При этом уточнялось, что ВСУ оснащены ПЗРК Piorun, которые доказали свою пользу в украинском вооруженном конфликте.

Напомним, во вторник, 10 июня, стало известно, что на оружейном заводе Mesko, расположенном на юге Польши, произошёл сильный взрыв. Взрыв произошёл в центре ракетного топлива, введённого в эксплуатацию несколько лет назад. После этого на предприятии начался пожар. В настоящее время огонь уже потушен.

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