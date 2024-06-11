Стала известна сумма проданных в Республике Крым активов украинских олигархов

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Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в бюджет Крыма от продажи национализированных активов олигархов из Украины поступило более 2,1 млрд. рублей. Об этом пишет РИА Новости.
«В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей», — рассказал Константинов.
По словам главы крымского парламента, работа по оценке национализированного имущества для последующей продажи на торгах продолжается. Новые собственники и потенциальные инвесторы показывают высокий спрос на национализированные активы, добавил он.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что проведение Россией специальной военной операции позволит «перезагрузить» Украину. По словам Константинова, для того чтобы добиться «перезагрузки», необходимо будет нанести военное поражение киевскому режиму. Глава крымского парламента отметил, что Украина потеряла свою легитимность после государственного переворота, который произошел в 2014 году. Константинов заключил, что вернуть легитимность получится только с помощью перезапуска политической системы страны.
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