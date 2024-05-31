Глава парламента Крыма Константинов: СВО позволит вернуть Украине легитимность

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что проведение Россией специальной военной операции позволит «перезагрузить» Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Константинова, для того чтобы добиться «перезагрузки», необходимо будет нанести военное поражение киевскому режиму. Глава крымского парламента отметил, что Украина потеряла свою легитимность после государственного переворота, который произошел в 2014 году.
Константинов заключил, что вернуть легитимность получится только с помощью перезапуска политической системы страны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Константинов заключил, что вернуть легитимность получится только с помощью перезапуска политической системы страны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова