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Великобритания рассчитывает на продолжительный конфликт на Украине, поскольку имеет большие планы на Центральную Азию. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил турецкий аналитик Энгин Озер.
Ранее глава президентской фракции Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что конфликт можно было завершить ещё весной 2022 года. Для этого нужно было согласиться на нейтралитет страны и отказаться от вступления в НАТО. Однако украинские власти послушали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который настоял на том, чтобы Зеленский отказался от подписания соглашения.
Так, Озер, комментируя интервью Арахамии украинскому телеканалу «1+1» заявил, что эта новость не стала для него чем-то новым. По его словам, было сразу понятно, что Россия и Украина могли подписать соглашение в Стамбуле. Ряд документов уже был подписан, оставалась лишь подпись Зеленского. Если бы украинский президент поставил её, эскалации конфликта удалось бы избежать.
При этом он отметил, что на Украину на протяжении всего конфликта оказывают давление не США, а Великобритания. А связано это с тем, что европейская страна пытается растянуть конфликт для отвлечения России, поскольку имеет планы на Центральную Азию. То есть, власти Британии хотят, чтобы Россия затратила все свои силы на Украине и уже не смогла помочь Азии.
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Так, Озер, комментируя интервью Арахамии украинскому телеканалу «1+1» заявил, что эта новость не стала для него чем-то новым. По его словам, было сразу понятно, что Россия и Украина могли подписать соглашение в Стамбуле. Ряд документов уже был подписан, оставалась лишь подпись Зеленского. Если бы украинский президент поставил её, эскалации конфликта удалось бы избежать.
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Анастасия Чинкова