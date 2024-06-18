Вылавливают людей: Стали известны подробности насильственной мобилизации в ВСУ в Запорожье

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Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что город Запорожье, который оккупирован украинскими военными, разбили на сектора для насильственной мобилизации. Об этом пишет РИА Новости.
Киевские власти на фоне увеличивающихся потерь в два раза повысили план мобилизации в трёх областях Украины, а также на оккупированной части Запорожской области. Мобилизационный план «по отлову людей на улицах» киевский режим увеличил в Харьковской, Сумской и Одесской областях.
Рогов заявил, что в Запорожье прибыли дополнительные группы сотрудников территориальных центров комплектования. Военкоры разбили город на сектора. Было замечено больше сотни кочующих постов, которые «вылавливают запорожцев».
Ранее Владимир Рогов в своем Телеграмм-канале сообщал, что в Запорожье прогремела серия взрывов. Запорожская область — регион РФ, расположенный в нижнем течении Днепра. Частью России он стал по итогам референдума в сентябре 2022 года.
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Рогов заявил, что в Запорожье прибыли дополнительные группы сотрудников территориальных центров комплектования. Военкоры разбили город на сектора. Было замечено больше сотни кочующих постов, которые «вылавливают запорожцев».
Ранее Владимир Рогов в своем Телеграмм-канале сообщал, что в Запорожье прогремела серия взрывов. Запорожская область — регион РФ, расположенный в нижнем течении Днепра. Частью России он стал по итогам референдума в сентябре 2022 года.
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Дарья Осипова