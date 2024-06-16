Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Зеленский назвал условие, при котором Украина может начать переговоры с РФ

Зеленский назвал условие, при котором Украина может начать переговоры с РФ

Зеленский: Украина готова начать переговоры с РФ при уважении ее целостности
16 июня 2024, 17:18

Украина готова начать переговоры с РФ в ближайшее время, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность». Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».
Зеленский также упомянул, что в настоящее время уже идет подготовка ко второму «саммиту мира». По словам предводителя киевского режима, принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до Москвы перед вторым саммитом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность переговоров с Украиной. По мнению представителя Кремля, глава российского государства Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной.



Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».

Читайте также:

В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

ВСУ при атаке Шебекино в Белгородской области применили французскую авиабомбу

Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина
#подготовка
#владимир путин
#план
#саммит
#зеленский
#швейцария
#рф
#украина
#спецоперация
Зеленский заявил о скором прибытии F-16 в распоряжение ВСУ
Зеленский: Украина ожидает поставок истребителей F-16 из Дании в ближайшее время
16 июня 2024, 16:37

Украина ожидает скорых поставок многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-16 из Дании.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

«Мы обсудили подготовку к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время», — отметил Зеленский.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина может начать использовать авиабазы в Румынии для операций с истребителями F-16.

Читайте также:

Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в рамках второго «саммита мира»

Зеленский раскрыл подробности «содержательной беседы» с Харрис в Швейцарии

Зеленский отреагировал на мирные предложения Путина по Украине
#президент
#украина
#заявление
#telegram
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На конференции по Украине призвали к обмену и освобождению всех пленных
16 июня 2024, 16:23

Фото: istock / Liukov

Заключительное коммюнике конференции по Украине, прошедшей в Швейцарии, призывает к обмену и освобождению всех военнопленных, говорится в итоговом документе.
«Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена», — указывается в коммюнике.
Участники конференции также призвали вернуть на Украину всех «депортированных и незаконно перемещенных украинских детей» и других гражданских лиц, «которые были задержаны незаконно».

Читайте также:

Часть стран не стала подписывать коммюнике по итогам конференции по Украине

Премьер Нидерландов выступил за участие России в конференции по Украине

Армения примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ при атаке Шебекино в Белгородской области применили французскую авиабомбу
16 июня 2024, 16:13

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Украинские боевики при атаке Шебекино в Белгородской области 14 июня применили французскую авиабомбу AASM НAMMER. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Данная модель авиабомбы представляет собой технологию «совмещения» крылатых ракет и авиабомб. Общая масса составляет около 340 кг, длина — почти три метра.

В настоящее время четверо пострадавших находятся в больнице. Им оказывается необходимая помощь.

Днем в пятницу, 14 июня, жилой дом в Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате удара обрушился подъезд жилого дома. Пять человек погибли, шесть пострадали.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Шебекино в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома

В Белгородской области сообщили о четырех погибших за сутки при атаках ВСУ

Десять человек числятся в официальном списке пропавших без вести в Шебекино
#подъезд
#помощь
#дом
#жилой дом
#человек
#дома
#всу
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков раскрыл, когда Россия прекратит наступление в Харьковской области
Песков: наступление ВС РФ на Харьков закончится после создания санитарной зоны
16 июня 2024, 14:35

Фото: Сайт Кремля

Продвижение российской армии на харьковском направлении будет продолжаться до тех пор, пока не будет освобождена достаточная территория для создания санитарной зоны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Создание санитарной зоны не прекратится, пока мы не обезопасим Белгородскую область и другие наши регионы от варварских обстрелов», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.
Песков также отметил, что наступление в Харьковской области продолжается. Таким образом, он прокомментировал заявление президента Владимира Путина о возможном прекращении огня.

Читайте также:

ВСУ минируют Харьковскую область, несмотря на присутствие мирного населения

Пленный пограничник объяснил прорыв российской армии в Харьковскую область

WP: Starlink ВСУ вышли из строя в день наступления на Харьковскую область
#регионы
#интервью
#заявление
#telegram
#всу
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю
МО РФ: ВСУ потеряли до 265 военных в зоне ответственности группировки «Север»
16 июня 2024, 13:35

Подразделения «Север» укрепили свои позиции на переднем крае, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Отмечается, что противник потерял до 265 военнослужащих и уничтожив технику, а также три склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что войска группировки «Север» прорвались вглубь обороны противника, нанеся ущерб личному составу и технике 71-й егерской бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районе Волчанска и Терновой Харьковской области, как передает Минобороны России.

Читайте также:

В ВСУ поделились ожиданиями от саммита по Украине в Швейцарии

Среди ВСУ в Херсоне началась эпидемия брюшного тифа

Российские военные из группировки «Запад» уничтожили до 495 боевиков ВСУ
#эпидемия
#военные
#ущерб
#всу
#минобороны
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО РФ: ВС России освободили населенный пункт Загорное Запорожской области
16 июня 2024, 13:29

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили населенный пункт Загорное Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что бойцы ВС РФ смогли занять более выгодные рубежи. В российском военном ведомстве добавили, что российская армия нанесла поражение живой силе и технике противника.

Отмечается, что украинская армия на данном участке фронта за сутки потеряла порядка 135 человек убитыми и ранеными.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

Киев пожаловался на подорожавшее в пять раз оружие для Украины

Корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в ДНР после атаки ВСУ
#всу
#вс рф
#спецоперация
#россия
#украина
#запорожская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной
Песков: Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной
16 июня 2024, 13:21

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность переговоров с Украиной. Об этом представитель Кремля сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам Пескова, глава российского государства Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной. Пресс-секретарь подчеркнул, что на Украине есть легитимные органы власти, с которыми можно фиксировать договоренности.

Однако при этом, по мнению Пескова, инициировать письменные договоренности с украинским лидером Владимиром Зеленским не имеет смысла, поскольку это будет нелегитимно.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский исключил компромиссы с Россией, так как, по его мнению, их время прошло. Он отметил, что Украина будет идти своим курсом до тех пор, пока не добьется урегулирования военного конфликта на своих условиях.

Читайте также:

Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина

Медведев назвал «чистейшим сюрреализмом» мирную конференцию в Швейцарии

Зеленский высказался про компромиссы с Россией
#владимир путин
#президент
#украина
#лидер
#владимир зеленский
#спецоперация
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев назвал «чистейшим сюрреализмом» мирную конференцию в Швейцарии
16 июня 2024, 10:42

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что проходящая в Швейцарии конференция по Украине является «чистейшим сюрреализмом».
По словам политика, проходящая конференция — это швейцарский «скотный двор». Медведев отметил, что никто из участников конференции не осознает, что он там делает и в чем заключается его роль.

Зампред Совбеза также особенно подчеркнул хитрость инициаторов саммита, назвав их «швейцарскими пастушками», которые позвали на конференцию «только проверенных животных».

Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие. Примечательно, что вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии.

Читайте также:

Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина

На саммите по Украине три страны высказались против отсутствия России

Киев пожаловался на подорожавшее в пять раз оружие для Украины
#страны
#двор
#саммит
#конференция
#швейцария
#медведев
#рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в ДНР после атаки ВСУ
16 июня 2024, 10:09

Фото: iStock/jorgeantonio

В Донецкой Народной Республике погиб военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги. Об этом говорится в Telegram-канале портала.
Уточняется, что трагедия произошла в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда корреспондент планировал сделать репортаж. Информацию о гибели Цицаги подтвердили его коллеги и оперативные службы.

NEWS.ru выразил соболезнования родным и близким Цицаги.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после гибели в Горловке оператора НТВ Валерия Кожина и ранения военкора Алексея Ивлиева. Сотрудники ведомства установят всех причастных к преступлению лиц. Журналисты телеканала НТВ исполняли свой профессиональный долг, когда их атаковали украинские радикалы.

Читайте также:

В Горловке получили ранения трое сотрудников НТВ

Военный корреспондент «Известий» погиб в зоне проведения СВО

СК возбудил уголовное дело по двум статьям после гибели оператора НТВ Кожина
#трагедия
#следственный комитет
#уголовное журналисты
#соболезнования
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф