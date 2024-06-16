Зеленский назвал условие, при котором Украина может начать переговоры с РФ

Украина готова начать переговоры с РФ в ближайшее время, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность». Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».
Зеленский также упомянул, что в настоящее время уже идет подготовка ко второму «саммиту мира». По словам предводителя киевского режима, принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до Москвы перед вторым саммитом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность переговоров с Украиной. По мнению представителя Кремля, глава российского государства Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность переговоров с Украиной. По мнению представителя Кремля, глава российского государства Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».
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Екатерина Коршунова