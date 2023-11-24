Стало известно о попытке ВСУ атаковать Крым 13 дронами-камикадзе

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Ночью 24 ноября территорию Крыма пытались атаковать 13 дронров-камикадзе. Все беспилотники были успешно ликвидированы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
12 БПЛА не смогли преодолеть линию противовоздушной обороны на северной части Крыма, ещё один сбили в глубине полуострова — из стрелкового оружия. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.
Также Министерство обороны сообщает, что над территорией Волгоградской области были сбиты 3 бесплатных летательных аппарата.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российские артиллеристы помешали бойцам украинских Вооруженных сил высадиться на левом берегу Днепра по направлению в Херсон. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак