Стало известно об отказе Бразилии поставлять боеприпасы Украине

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Бразильские власти отклонили запросы со стороны государств Запада о поставках боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Эту информацию передает агентство Bloomberg, ссылаясь на европейских и бразильских чиновников.
В тексте отмечается, что Бразилия отклонила просьбы союзников о поставках боеприпасов для Киева.
В материале не уточняется, от каких конкретно стран и когда поступили запросы на поставки боеприпасов, а также когда было получено отрицательное решение от Бразилии.
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В тексте отмечается, что Бразилия отклонила просьбы союзников о поставках боеприпасов для Киева.
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Артем Кузьмин