Стало известно, откуда ВСУ могли запустить беспилотники на Ижевск

01 июля 2025, 14:42

Военэксперт Матвийчук: Ижевск могли атаковать диверсанты Украины с территории РФ

Фото: iStock/vadimrysev

Ижевск могли атаковать диверсанты ВСУ с территории России. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.





Он отметил, что дальность полета БПЛА «Лютый» не позволяет им достичь Ижевска с Украины.





«Скорее всего, они запускались или с мобильных пусковых установок, которые двигались по опыту пусков в Мурманске и Новосибирске. Или же они запускались из какой-то законсервированной базы, которая находится на территории РФ», — выразил мнение эксперт.