Стало известно, откуда ВСУ могли запустить беспилотники на Ижевск
Военэксперт Матвийчук: Ижевск могли атаковать диверсанты Украины с территории РФ
Ижевск могли атаковать диверсанты ВСУ с территории России. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Он отметил, что дальность полета БПЛА «Лютый» не позволяет им достичь Ижевска с Украины.
«Скорее всего, они запускались или с мобильных пусковых установок, которые двигались по опыту пусков в Мурманске и Новосибирске. Или же они запускались из какой-то законсервированной базы, которая находится на территории РФ», — выразил мнение эксперт.
По его словам, расстояние от Сумской области Украины до Ижевска составляет более 1700 километров, что делает невозможным осуществление прямого полета дронов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.