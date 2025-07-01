Раскрыто, чем ВСУ нанесли удар по Ижевску

Mash: ВСУ могли атаковать ижевское предприятие беспилотниками типа «Лютый»
Фото: iStock/NiseriN

Ижевское предприятие могли атаковать БПЛА типа «Лютый». Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Согласно предварительным данным, есть пострадавшие. По словам местных жителей, после прилета начался пожар.

Длина такого беспилотника составляет 4,4 метра, дальность полета — 1000 километров.

Об атаке со стороны ВСУ в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Бречалов. Аэропорт Ижевска временно не принимает воздушные суда.

Екатерина Коршунова

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