Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российская армия не дала украинским боевикам организовать оборону в Харьковской области и разгромить российские части. Об этом в беседе с порталом URA.RU рассказал командир «Русского легиона» Сергей Фомченков.
По словам собеседника, то, что ВС РФ успешно освобождают приграничную территорию, вполне закономерно. Российские бойцы бьются сразу на нескольких направлениях, заставляя врага растягиваться по всей фронтовой линии.
Кроме того, украинским боевикам не хватает живой силы, а их мотивация защищаться низка, отсюда и большое количество пленных со стороны боевиков.
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«Само наше наступление стало для противника неожиданностью, а полноценная линия обороны им так и не была выстроена», – сказал Фомченков, особо отметив работу артиллеристов и БПЛА, которые не дали ВСУ выстроить в регионе масштабные укрепления.
Кроме того, украинским боевикам не хватает живой силы, а их мотивация защищаться низка, отсюда и большое количество пленных со стороны боевиков.
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Никита Кротов