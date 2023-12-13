Кадыров рассказал, когда закончится спецоперация

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Специальная военная операция может быть закончена летом 2024 года. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в рамках прямой линии.
«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле. Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца», — заявил Кадыров.
Он пояснил, что перед российской армией стоит задача максимально сохранять города и вести переговоры с теми, кто готов сдаться. Кадыров подчеркнул, что в отсутствии подобной задачи, ВС РФ уже бы давно взяли Киев, ведь российские военные находились всего в семи км от украинской столицы.
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