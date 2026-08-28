Стартовал приём заявок на фестиваль «Культура Победы: единство СВОих»

28 августа 2026, 17:55

Фото: организаторы фестиваля «Культура Победы: единство СВОих»

Автономная некоммерческая организация «Комитет семей воинов Отечества» объявила о начале заявочной кампании на Всероссийский фестиваль искусств и творчества «Культура Победы: единство СВОих». Мероприятие пройдет в третий раз и соберет талантливых авторов из всех 89 регионов России.





Основная цель фестиваля — поддержка и популяризация творчества, посвященного защитникам Отечества, специальной военной операции, традиционным духовно-нравственным ценностям, а также укрепление исторической памяти и единства фронта и тыла. Участники могут представить свои работы в четырех номинациях: музыка, литература, изобразительное искусство и кинематограф.



На конкурс приглашаются профессиональные деятели культуры, любители, представители творческих союзов и общественных организаций, активисты семей воинов Отечества. Принять участие смогут все, кому уже исполнилось 14 лет, — это совершенно бесплатно.



Отборочный этап продлится до 30 августа 2026 года. Заявки принимаются на официальном сайте фестиваля: культурапобеды.рф.



В 2026 году всероссийский финал фестиваля впервые пройдет в Воронеже. В программе — выступления, выставки, показы творческих работ, встречи с экспертами, а также церемония награждения лауреатов. Ранее финалы проводились в Москве.





«Культура — то, что помогает жить, помнить и побеждать. Наш фестиваль — пролюдей, которые прошли через войну, но не разучились творить», — сказала председатель Всероссийского фестиваля искусств и творчества «КультураПобеды: единство СВОих», руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.