Фестиваль «Таксы Чехова» в двадцатый раз пройдет в Мелихове

19 августа 2026, 17:31

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

6 сентября в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов состоится юбилейный, двадцатый, фестиваль «Таксы Чехова». Мероприятие посвящено любимым питомцам писателя — таксам Хине и Брому, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.