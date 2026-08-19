Фестиваль «Таксы Чехова» в двадцатый раз пройдет в Мелихове
6 сентября в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов состоится юбилейный, двадцатый, фестиваль «Таксы Чехова». Мероприятие посвящено любимым питомцам писателя — таксам Хине и Брому, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Фестиваль традиционно собирает владельцев такс и гостей, которые любят эту породу. Участники смогут увидеть, насколько эти собаки сильны, сообразительны, энергичны и преданы своим хозяевам.
Главным событием станет костюмированное дефиле такс на Сиреневой аллее. Также для питомцев и их владельцев организуют конкурсы на скорость и ловкость, смотр талантов и веселые эстафеты. Победители получат памятные подарки.
На тематической ярмарке «Человек собаке друг» владельцы такс смогут приобрести игрушки и аксессуары для питомцев, а также сувениры и другие памятные вещи.
Регистрация посетителей с питомцами уже открыта. Начало фестиваля в 13:00. Возрастное ограничение — 0+. Билеты доступны на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».
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